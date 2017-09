FABRICIANO REALIZA EXAMES GRATUITOS DE MAMOGRAFIA E PREVENTIVOS

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança da Saúde, em parceria com o Serviço Social do Comércio – Sesc e com o Sindicado do Comércio do Vale do Aço – Sindcomércio, informa às mulheres do município que ainda há 280 exames preventivos e 89 de mamografias disponíveis para serem realizados na carreta do Sesc, na Praça da Estação.

Foram ofertados 700 exames de preventivos. 420 foram realizados até o momento. O preventivo atua no diagnóstico precoce de uma série de irregularidades no aspecto das células do colo uterino. Podem fazer o exame mulheres a partir de 18 anos que já possuam vida sexual ativa.

Já os exames de mamografias revelam a existência de sinais precoces do câncer de mama. Podem realizar o procedimento mulheres entre 50 e 69 anos que não fizeram preventivo nos últimos 12 meses.

SERVIÇO

Para realizar os exames, as interessadas devem comparecer diretamente na carreta munidas de carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço e cartão SUS.

A Carreta Sesc de Saúde da Mulher está na Praça da Estação, no centro de Fabriciano, e funciona de 7h as 16h. O resultado do exame será encaminhado para a unidade de saúde mais próxima da paciente 45 dias úteis após a realização.