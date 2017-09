FABRICIANO ABRE INSCRIÇÕES PARA CURSO DE LIBRAS

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança Educacional, está com inscrições abertas para Oficina de Iniciação na Língua Brasileira de Sinais- Libras. O objetivo é capacitar gestores, professores orientadores, supervisores educacionais e funcionários públicos para se comunicarem melhor com os surdos e contribuir para a inclusão.

O curso acontecerá na Secretaria de Governança Educacional e tem carga horária de 40 horas. A sala será equipada de aparatos tecnológicos e de multimídia, materiais bibliográficos e informativos. A instrutora de libras Andiara Salgado, que é surda, aplicará as aulas juntamente com a professora Intérprete Sueli Pereira. A data e o horário do curso será definido juntamente com os alunos.

No decorrer do curso, serão realizadas exposições teóricas, com esclarecimento quanto aos conceitos que diz respeito à surdez. Os aprendizes serão apresentados, através do instrutor surdo, ao alfabeto manual, números de 0 à 9 e a estruturas lexicais em libras. Ao final, o aluno será submetido à avaliação escrita e obtendo um percentual de 75%, receberá um certificado comprovando sua graduação no curso.

Para a Coordenadora de Educação Inclusiva de Fabriciano, Sueli Pereira, é importante que todos entendam que os surdos desenvolvem uma cultura própria, caracterizando-se como uma etnia. “O projeto vem contribuir para que a inclusão possa acontecer verdadeiramente e que a barreira do preconceito seja quebrada mediante proposta adequada à suprir necessidades básicas, como é esta da comunicação, fator inerente ao ser humano. Vale lembrar que o projeto não tem a função de formar fluentes em libras ou intérpretes, mas somente suscitar nos participantes o desejo de interação com os surdos”, afirma.

SERVIÇO

As inscrições podem feitas até 21 de setembro nas escolas e creches do município ou pelo telefone (31) 3846-7782. A Secretaria de Governança Educacional já planeja oferecer o curso à população.