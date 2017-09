ESTOQUE DE BOLSAS DE SANGUE É INSUFICIENTE NA REGIÃO LESTE

Todas as quintas-feiras, a equipe da Agência Transfusional do Hospital Municipal Eliane Martins (HMEM), de Ipatinga, acompanha voluntários para doação de sangue. O procedimento é realizado na sede da Fundação Hemominas, em Governador Valadares, e o veículo que transporta os doadores parte sempre às 7h, do Hospital Municipal, no bairro Cidade Nobre.

A iniciativa é promovida durante todo o ano. Semanalmente, a Prefeitura de Ipatinga custeia o transporte de ida e volta para até 14 voluntários, incluindo a alimentação. Entretanto, mesmo com todo este trabalho, o estoque de bolsas de sangue das cidades da região do Leste Mineiro se apresenta baixo no Hemominas.

Segundo a farmacêutica da Agência Transfusional do HMEM, Monise Silva Fonseca, “o trabalho de captação de novos voluntários é contínuo e quem tem boa saúde pode ser candidato à doação em qualquer época do ano”. Ela ainda acrescenta que como o município sofre constantemente com a queda de 30% no volume necessário de bolsas de sangue para atender o HMEM, que consome, em média, 110 bolsas/mês, “necessitamos de mais voluntários dispostos a praticar essa boa ação”.

“O candidato à doação passa por uma avaliação clínica e só doa se estiver com boas condições de saúde. Pessoas em dietas de emagrecimento, mulheres no período menstrual ou que façam uso de anticoncepcional também podem doar sangue. São dúvidas comuns e que não impedem a doação. Feita a coleta, não há porque se preocupar. O próprio organismo se encarrega de repor o sangue colhido”, esclarece Monise.

O sangue doado é usado em pacientes hematológicos, com câncer e outras doenças que precisam de transfusões frequentes; vítimas de queimaduras e acidentes graves que necessitam de cirurgias de urgência, sendo destinado também àqueles que passarão por cirurgias eletivas (programadas).

Em Ipatinga, o cadastro para novos voluntários funciona 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana, na Agência Transfusional do Hospital Municipal de Ipatinga. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (31) 3828-5637.

ORIENTAÇÕES SOBRE A DOAÇÃO

O processo de doação é seguro e retira apenas uma pequena quantidade de sangue (450 ml) da corrente sanguínea, reposta pelo corpo do doador em até 24 horas.

No dia da coleta de sangue, é necessário apresentar documento de identidade original com foto (RG, carteira de motorista ou de trabalho). Os voluntários precisam ter idade entre 16 e 69 anos, pesar mais de 51 quilos e não terem sofrido hepatite ou Doença de Chagas após os 11 anos. Pessoas de 16 a 18 anos incluídas entre os doadores devem ser autorizadas pelos pais ou responsáveis. O doador também precisa ter e estar com boa saúde.

IMPEDIMENTOS TEMPORÁRIOS

• Pessoa com resfriado deve aguardar sete dias até o desaparecimento dos sintomas;

• Gravidez: após o parto, a voluntária precisa esperar 90 dias para o normal e 180 dias em casos de cesariana;

• Amamentação (se o parto ocorreu há menos de 12 meses);

• Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;

• Tatuagem nos últimos 12 meses;

• Situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis: aguardar 12 meses.