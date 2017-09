ENCONTRO REÚNE ESTUDANTES SELECIONADOS PARA ‘CONTOS LOCAIS’

Em iniciativa da MC Produção, com o patrocínio da Cenibra, foi promovido nesta quarta-feira (27), na Loja Maçônica de Guanhães, o encontro com alunos da rede pública de ensino, selecionados para participar do Projeto Contos Locais. Na próxima sexta-feira (29), será realizado o primeiro encontro com os 50 alunos de Virginópolis (sendo 25 do 5º ano das escolas municipais e 25, do 6º ao 9º ano das Escolas Estaduais) selecionados para pesquisa de histórias e produção dos desenhos que irão compor o livro “Assim se Conta”.

Esta pesquisa terá o acompanhamento dos professores de língua portuguesa, história, geografia, artes, além dos especialistas (pedagogos de cada escola envolvida). O encontro será conduzido por dois professores, indicados pelas redes municipal e estadual.

Em outubro, será a vez dos estudantes selecionados de Divinolândia de Minas. Na segunda-feira, dia 2, após o processo de investigação dos alunos, o escritor Cristiano Lopes irá compor os Contos que resultarão nos três livros do projeto.

Em Belo Oriente, Consep irá promover amanhã (28), às margens da Estação Ferroviária Frederick Von Sellow, o conto Águas Revoltas, do livro do Contos Locais 2016 do município, que conta a história do biólogo que dá nome ao local. A iniciativa é uma ação de promoção da leitura e demonstra a relevância do projeto para resgatar e valorizar a cultura local.