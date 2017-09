DICAS DE BELEZA E SAÚDE PARA SEUS CABELOS

Karina Xavier (*)

Olá leitoras! Dia de indicação por aqui. Mais do que roupas, acessórios, moda, beleza, meu intuito é dividir com vocês algumas dicas também. Dicas úteis e acessíveis que todas vocês vão amar.

Desde que iniciei-me como blogueira, tive que dar atenção maior para meus cabelos, triplicar a hidratação e os cuidados. Toda semana ele sofre com efeito de secador, babyliss, chapinha, sprays, pomadas e por ai vai. São fotos, eventos, exposição diária a sol, vento, poeira, vários fatores que influenciam a desidratação e agressão dos fios.

Pensando que a maioria – se não todas nós – sofremos com esses danos, trouxe a indicação de uma marca que tem deixado meus cabelos cada dia mais brilhoso e hidratado: Haskell.

Usava a marca há anos e quando tive a oportunidade de conhecer mais de perto a Haskell. Fiquei extremamente feliz, porque são parceiros de qualidade, inovadores, que se preocupam em trazer ao consumidor um produto que valoriza a beleza humana de forma sustentável.

Usava a marca há anos e quando tive a oportunidade de conhecer mais de perto a Haskell. Fiquei extremamente feliz, porque são parceiros de qualidade, inovadores, que se preocupam em trazer ao consumidor um produto que valoriza a beleza humana de forma sustentável.

E para minhas leitoras que não abrem mão de um cabelo lindo, brilhante, sedoso e hidratado, com aquele resultado de salão em casa, vou deixar algumas sugestões de algumas linhas que utilizei e indico para vocês:

Cavalo Forte – indicada para quem procura brilho, força e crescimento para os fios. Possui uma linha completa, composta por shampoo, condicionador, máscara complexo fortalecedor, reparador de pontas e leav in – que ainda possui proteção antitérmica, ideal para quem faz uso constante de secador e chapinha.

Bendito Seja – Lançamento recente da marca, que tem como diferencial a proteína e o vinagre balsâmico em sua composição. A proteína é um creme que uso no cabelo seco e sujo. Uso antes de lavar os cabelos, como um pré shampoo. A proteína protege da ação adstringente do shampoo e promove uma hidratação extra, antes da lavagem. Minha dica é usar a proteína antes de lavar os cabelos em dias que usamos sprays, pomadas e penteados com muitos produtos aplicados no cabelo. Antes da lavagem eu aplico a proteína para hidratar e proteger o cabelo, só depois faço o processo de lavagem convencional. Em meus fios tenho obtido ótimos resultados e não tenho mais notado aquele efeito ressecado e sem brilho. Pode ser usado em todos os tipos de cabelo, com indicação especial para cabelos opacos e processados quimicamente.

Linha Mandioca – Essa linha promove crescimento, brilho e hidratação para os fios. Possui uma linha completa também. Sua formulação possui a vitamina E, que combate o envelhecimento dos fios e o óleo de mamona que fortalece os fios e tem alto poder hidratante. A linha é rica em nutrientes e vitaminas A e C e minerais, como ferro, cálcio e fósforo – elementos essenciais para a nutrição da fibra capilar e para o crescimento dos fios. Essa linha também fez maior sucesso em casa, principalmente depois que o marido descobriu (rsss…).

Cronopower – Linha de tratamento intensivo e resultado imediato. Possui um ciclo de quatro semanas de hidratação, reparação e nutrição. O famoso cronograma capilar já pode ser feito em casa e com excelentes resultados. Basta apenas montar sua agenda capilar e em dias alternados. Usar o shampoo equilibra e a máscara nutre, hidrata e repara. Finalize com o leav in Blinda. O tratamento eu faço em etapas e durante toda a semana vou alternando o uso das mascaras. O diferencial da linha é promover um tratamento personalizado, intenso e rápido para seus cabelos.

Aproveitem as dicas para dar aquele up nos cabelos e desfilar com aquele brilho e hidratação power por ai. Beijos e até a próxima!

(*) Modelo e editora-responsável do blog www.karinaxavier.com.br