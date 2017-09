‘DIA DE SAÚDE’ NO PARQUE IPANEMA

Em parceria com a Prefeitura de Ipatinga, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, a End Fit Academia promove no próximo sábado (16), no principal cartão postal da cidade, o Parque Ipanema, o ‘Dia de Saúde’.

Gratuito, o evento tem início previsto para as 8h e terá atividades para todas as idades. Estão programadas aulas coletivas, atividades físicas variadas, tenda de massagem, tendas de alimentação saudável, aferimento de pressão e teste de glicemia, além de aulas de zumba, spinning, treino funcional, muay thai e jiu-jitsu.

As crianças também terão sua vez, com um espaço kids em que os maiores atrativos serão brinquedos infláveis, de 8h ao meio-dia.

As aulas de zumba acontecerão em três horários: 8h, 8h45 e 9h30. O treino funcional terá a primeira sessão às 9h, se repetindo às 9h45, 10h30 e 11h15.

As aulas de spinning serão às 9h30, 10h15, 11h e 11h45. O muay thai, às 11h30 e 12h15, e o jiu-jitsu, às 12h15 e 13h.