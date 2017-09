DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO É NESTE SÁBADO

A Secretaria de Saúde de Ipatinga realiza neste sábado (16) o Dia D da Campanha para Atualização da Caderneta de Vacinação do público infantil até adolescentes menores de 15 anos. Todas as unidades de saúde do município estarão abertas das 8h às 17h, oferecendo 16 tipos de vacinas para as diferentes faixas etárias. A Campanha, que teve início na última segunda-feira (11), prossegue até 22 de setembro.

As vacinas oferecidas na Campanha de Multivacinação garantem proteção contra doenças como Sarampo, Paralisia Infantil, Varicela, Caxumba, Rubéola, Meningite, Hepatite A, Hepatite B, Febre Amarela e o HPV.

A gerente do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Gabriela Pereira, reforça que, “a população precisa se conscientizar da importância das vacinas para a proteção das crianças e dos adolescentes”. Ela acrescenta: “Quem, por alguma razão, não teve como comparecer a uma unidade durante esta semana terá neste sábado a oportunidade de participar do Dia D”.

Ainda segundo a gerente, o objetivo da campanha é garantir a proteção individual e coletiva, resgatando os não vacinados e completando os esquemas de vacinação. “É fundamental que toda a população-alvo compareça aos postos de saúde, levando a sua caderneta para que os profissionais possam avaliar o esquema de imunização de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação”, explica.

Vacinas oferecidas durante a Campanha de Multivacinação e as faixas etárias alvo correspondentes:

• BCG (formas graves de tuberculose) – menores de 5 anos;

• Hepatite A – menores de 5 anos;

• Penta (hepatite B, difteria, tétano, coqueluche e haemophilus influenzae B) – menores de 7 anos;

• Hepatite B – crianças de até 30 dias de idade; crianças e adolescentes entre 7 anos e menores de 15 anos;

• VIP (vacina inativada contra a poliomielite) – menores de 5 anos;

• VOPb (vacina oral contra a poliomielite) – menores de 5 anos;

• Rotavírus humano – até 3 meses; segunda dose até 7 meses e 29 dias

• Pneumocócica 10 valente – menores de 5 anos;

• Meningocócica C conjugada – crianças a partir de 3 meses de idade a menores de 5 anos e adolescentes de 12 e 13 anos;

• Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) – crianças a partir de 12 meses de idade e adolescentes menores de 15 anos;

• Tetraviral (sarampo, caxumba, varicela e rubéola) ou tríplice viral + varicela (atenuada) – menores de 5 anos;

• DTP (difteria, tétano e coqueluche) – até menores de 7 anos;

• dT (difteria e tétano) – para crianças a partir de 7 anos e adolescentes menores de 15 anos;

• dTpa (difteria, tétano e coqueluche acelular) – para gestantes menores de 15 anos de idade;

• HPV (papiloma vírus) – meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos;

• Febre amarela