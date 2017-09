DÉBORA FALABELLA E YARA DE NOVAES EM ‘CONTRAÇÕES’ NO TEATRO ZÉLIA OLGUIN

Nos dias 7 e 8 de outubro entra em cartaz no Teatro Zélia Olguin (Cariru) o espetáculo ‘Contrações’, com Debora Falabella e Yara Novaes. Após três temporadas de sucesso em São Paulo, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte, Vitória, Porto Alegre, Recife e diversas cidades do interior paulista e Rio de Janeiro, onde foi considerada uma das 10 melhores do ano pelo Jornal O Globo, a peça volta a Minas Gerais, agora em Ipatinga, com duas apresentações: no dia 7, sábado às 20h e no dia 8 domingo, às 19h, ambas do Teatro Zélia Olguin.

A peça integra a programação do projeto Mostra de Teatro, que agora apresenta sua oitava atração trazendo um premiado espetáculo à Ipatinga. “Mais uma vez o projeto proporciona a democratização do acesso trazendo grandes nomes do cenário nacional a preços populares. O espetáculo fala de um tema atual, uma funcionaria que é assediada moralmente pela sua gestora, mas a montagem é conduzida de uma maneira tão absurda, que se torna divertida”, convida Fabrízio Teixeira, idealizador do projeto.

Com texto do dramaturgo inglês Mike Bartlett, “Contrações” é uma obra cruelmente engraçada. A ação se passa em um único espaço: o escritório de uma grande corporação. A gerente (Yara de Novaes) convoca e solicita Emma (Débora Falabella), sua funcionária, que leia em voz alta uma cláusula do contrato que proíbe aos funcionários qualquer relação sentimental ou sexual com outro empregado da empresa. Nos encontros seguintes, a gerente, amparada pelo poder que tem, libera suas diferentes facetas para manipular Emma. Para manter seu emprego, a funcionária acaba por se render e danifica sua vida privada.

O espetáculo é vencedor dos prêmios APCA e Aplauso Brasil em São Paulo. As atrizes também levaram o Prêmio APTR de melhor atriz no Rio de Janeiro, o Prêmio Aplauso Brasil também para as duas atrizes e o prêmio Questão de Crítica para Yara de Novaes.

Os interessados podem adquirir os ingressos antecipados na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e pelo site evetim.com.br. No dia do espetáculo, a partir de 3h do inicio da comédia, as vendas acontecerão somente no local da apresentação, ou seja, na bilheteria do Teatro Zélia Olguin.

O projeto Mostra de Teatro conta o patrocínio da Net e Claro e incentivo da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

SERVIÇO

Contrações

Datas: 07 e 08/10/2017 – Sábado e domingo

Horários: 20h00 (07/out) e 19h (08/out)

Local: Teatro Zélia Olguin – Ipatinga

Classificação: 14 anos

Duração: 1h20

Venda antecipadas na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e pelo site www.eventim.com.br