COMEÇA AMANHÃ A EXPO INOX TIMÓTEO

A Expo Inox Timóteo uma das maiores exposições de negócios de Minas Gerais, tem início amanhã (21) e segue até o próximo domingo, dia 24 de setembro. Representantes da indústria, comércio, serviços e projetos de novos horizontes estarão distribuídos em três pavilhões: Comércio e Serviços, Indústria e Espaço Mulher.

Realizada no Clube Alfa, a feira reunirá mais de 70 expositores, incluindo a Aperam, maior produtora de aço inoxidável da America Latina, Cenibra, Prefeitura de Timóteo, Fundação São Francisco Xavier, Cartão de Todos e Aciati, transformando a cidade num grande palco de turismo de negócios.

A Expo Inox Timóteo é o cenário ideal para a apresentação dos projetos inovadores da Prefeitura de Timóteo de fomento ao desenvolvimento econômico e social: Capital do Inox – “Das nossas mãos para o mundo” e Praça do Inox. Com objetivo de melhorar a arrecadação e a geração de emprego e renda, a administração do prefeito de Timóteo, Dr. Geraldo Hilário, pretende lançar projetos de incentivos para empresas e a própria comunidade, que desejem trabalhar com o aço inox ou ampliar sua utilização na arquitetura.

Por sua vez, a Praça do Inox é um projeto arquitetônico arrojado com foco no uso do inox, carro-chefe da economia do Vale do Aço, que promoverá a integração de áreas centrais em Timóteo. Esse audacioso projeto visa agregar valor ao título de “Capital do Inox” promovendo a integração de prédios históricos, como o Ginásio Coberto, antigo Colégio Dom Bosco, Igreja Católica São José e escritório central da Aperam, a partir de um conceito moderno que aplicará elementos do inox. “A Praça do Inox será referência urbana na região de arquitetura urbana”, afirma Hilário.