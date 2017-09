CIRCO MAXIMUS ESTRÉIA NO SHOPPING VALE DO AÇO

O Shopping Vale do Aço recebe, a partir desta sexta-feira (01), as atrações do Circo Maximus, criado pelo artista global Marcos Frota e, também, considerado um dos mais prestigiados em atividade no país.

Armado no estacionamento do Shopping, o circo traz muitas apresentações para toda família. São trapezistas, malabaristas, mágicos, palhaços, contorcionistas, acrobatas, e um incrível globo da morte com capacidade para cinco motos. Além de muita emoção, essa montagem exclusiva para o Shopping Vale do Aço traz o espetáculo de Patati e Patatá, os palhaços mais amados pelas crianças.

O Circo Maximus fica em Ipatinga até o dia 30 de setembro. As sessões duram cerca de 90 minutos e acontecem de segunda a sexta-feira, às 20h e sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h.

Os ingressos custarão: R$ 20 lateral, R$ 30 central e R$ 40 área VIP*. Com o flyer de desconto: R$ 10 na lateral e R$ 20 na central. Os flyers de desconto estão sendo distribuído na cidade e também em posts nas redes sociais, basta apresentar o print na bilheteria.

