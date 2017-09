CINEMÃO NA PRAÇA LEVA CULTURA AOS FABRICIANENSES NESTE SÁBADO

No próximo sábado (23), a Casa Cult e o Grupo de Teatro Cleyde Yaconis, em parceria com a Prefeitura de Coronel Fabriciano, exibirá o filme Gonzaga – de Pai pra Filho, às 19h, na Praça da Bíblia, localizada à Avenida Magalhães Pinto, Bairro São Domingos.

O evento chamado Cinemão na Praça é um projeto que visa promover entretenimento e cultura para a sociedade, é gratuito e aberto ao público. “A ideia é que a população ocupe a praça, que é um espaço deles, com o cinema e, também, levar uma gota do que pode ser feito de diferente em uma praça”, concluiu o Coordenador de Projetos da Casa Cult, Michel Ferrabbiamo.

O filme de 2012, dirigido por Breno Silveira, é uma biografia de Luis Gonzaga, o Rei do Baião. Relata a trajetória de vida de Gonzaga, que é considerado uma lenda da música brasileira. Após a exibição do filme, os realizadores do projeto realizam um pequeno debate sobre a obra cinematográfica.

O projeto Cinemão foi criado em Ipatinga, já passou por 32 cidades mineiras e é a primeira vez que vem em Fabriciano. O projeto oferece filmes de comédia, drama e infantis. Os organizadores aconselham que a população leve cadeiras, banquinhos, cangas ou papel para sentarem e garantir conforto durante a exibição.

CASA CULT

A Casa Cult existe há 5 anos, foi criada pelo Sr. Darci Di Monaco, ipatiguense. Começou no bairro Canaazinho e agora está no Cariru. A filosofia é ocupar as praças com atividades culturais, mudar o panorama pra cultura. Possui ações de gastronomia (gastrocult – gastronomia, musica e artesanato), artesanato, literatura, música e o cinema. A Casa Cult é um instrumento de promover e levar cultura onde a oferta é menor, em cidades pequenas como Jaguaraçu, Entre Folhas e Vargem Alegre. No começo de 2017 ganharam o Prêmio Exibe Minas.