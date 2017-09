CENTRO DE BIODIVERSIDADE DA USIPA ABRE AS PORTAS PARA VISITAS MONITORADAS

O Centro de Biodiversidade da Usipa (Cebus), em Ipatinga, iniciou na última quinta-feira (28) as atividades do Projeto de Visita Monitora, que tem como objetivo oferecer às escolas oportunidade de conhecer as atividades desenvolvidas pelo zoológico, promovendo a educação ambiental no Vale do Aço. O projeto é realizado em parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Projeto de Educação Ambiental da Policia Militar (Projea), e conta com total apoio da Associação Regional de Proteção Ambiental do Vale do Aço – Arpava.

O projeto tem a expectativa de receber 800 crianças até dezembro, atendendo escolas inseridas no PROJEA e também escolas que desenvolvem ações em consonância com o projeto. A Escola Estadual Almirante Toyoda, localizada no bairro Cariru em Ipatinga, foi a primeira a participar do projeto.

A bióloga Claudia Diniz, uma das responsáveis pelo Cebus, destaca a importância dessas visitas que promovem o contato das crianças com a fauna local. “Além da função ambiental de proteção à fauna, o zoológico tem uma função social desenvolvida através da educação ambiental. Essas visitas vão proporcionar às crianças um contato maior com as espécies da região através de uma atividade lúdica e prazerosa”, destaca Claudia.

Na próxima quinta-feira (05) será a vez dos alunos da Escola Municipal Presidente Artur Bernardes, do bairro Canaã, visitarem o Cebus.

O PROJETO

A ação procura atender a uma demanda da Polícia de Meio Ambiente que desenvolve na região o Projea, programa de Educação Ambiental que atende escolas do Vale do Aço com estudantes em situação de vulnerabilidade social. Organizadas pelos responsáveis do Programa, as visitas serão oferecidas de forma gratuita e terão acompanhamento de monitor (estagiário ou voluntário) especialmente treinado para este tipo de trabalho.

As atividades acontecem sempre às quintas e sextas-feiras no período da tarde. Todas as Ações do Projea são custeadas com recursos advindos das transações penais encaminhados pela Promotoria de Meio Ambiente para a Arpava, ONG do Vale do Aço apoiadora das ações do Cebus e Projea.