CENTRO CULTURAL USIMINAS RECEBE 1º FESTIVAL DE DANÇA DO VALE DO AÇO

Neste domingo (3), o Teatro do Centro Cultural Usiminas vai receber vários talentos da dança em diferentes estilos, no 1º Festival de Dança do Vale do Aço. De 15h às 20h, o evento tem o objetivo de ser um encontro cultural de vários grupos de dança e bailarinos, que prometem mostrar no palco a diversidade de talentos para a dança da região. Entre as atrações, a Cia. Cíntia Barros de Danças Árabes, que comemora 5 anos de fundação, vai apresentar o “Show de Gala”. No Foyer do Centro Cultural Usiminas, o público poderá conferir uma exposição que reunirá artigos para dança.

SERVIÇO

1° Festival de Dança do Vale do Aço

Foyer e Teatro do Centro Cultural Usiminas

15h às 20h

Vendas na bilheteria e site www.eventim.com.br: R$ 15 promocional até 2 horas antes do evento. Faltando 2 horas: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia entrada para estudantes, professores, menores de 18 anos, maiores de 60, colaboradores Usiminas, Usiminas Mecânica, Unigal, Mineração Usiminas e Soluções Usiminas)

Mais informações: 31.3822.3031