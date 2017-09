CENTRO CULTURAL USIMINAS E TEATRO ZÉLIA OLGUIN ABREM PAUTA PARA 2018

O Instituto Cultural Usiminas abriu a pauta de seus espaços culturais em Ipatinga para 2018. Os interessados em reservar os espaços para realização de eventos ou ocupações no Centro Cultural Usiminas e Teatro Zélia Olguin já podem encaminhar seus pedidos, até 30 de outubro. Neste período, os interessados devem enviar suas propostas de locação, que serão avaliadas de acordo com a disponibilidade das datas e perfil dos eventos.

O Teatro Zélia Olguin e o Centro Cultural Usiminas são dois importantes equipamentos culturais, em Ipatinga (MG) e, por terem infraestrutura de ponta, estão aptos a receber eventos das mais diversas naturezas: atrações culturais (nacionais e internacionais), feiras, eventos comerciais, formaturas, congressos, entre outros.

Neste ano, até o mês de setembro, mais de 100 mil pessoas já passaram pelos espaços culturais do Instituto Cultural Usiminas em eventos como Mostra de Teatro, Salão do Livro Vale do Aço, espetáculos de renome, exposições, atividades educativas, shows, feiras, formaturas e treinamentos. O Centro Cultural Usiminas e o Teatro Zélia Olguin são uma referência na região para a realização de eventos diversos devido a sua infraestrutura de qualidade.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, salienta o caráter multifuncional dos espaços, o que possibilita a realização de diferentes eventos e formatos. “Nossa moderna e ampla infraestrutura permite atender diferentes demandas. O nosso objetivo é sempre oferecer uma programação diversificada e de qualidade para o Vale do Aço, contribuindo para que a nossa região esteja cada vez mais inserida na rota dos grandes projetos e eventos”, destaca a diretora.

ESTRUTURA

Localizado no Shopping Vale do Aço, o Centro Cultural Usiminas possui Teatro, Foyer, Galeria, jardins Interno e Externo. O complexo é uma referência no Estado devido a sua dinâmica que promove atrações simultâneas voltadas à arte, ao entretenimento e a eventos empresariais e sociais. Recentemente, o Teatro do Centro Cultural Usiminas recebeu novos investimentos com a modernização equipamentos de áudio, vídeo e iluminação.

Localizado no bairro Cariru, o Teatro Zélia Olguin é um espaço destinado a abrigar eventos locais e nacionais com estrutura para receber atrações culturais, empresariais, e sociais. O espaço possui ainda uma galeria para exposições, congressos e feiras.

SERVIÇO

Os pedidos de pauta devem ser encaminhados para o e-mail programacao.instituto@usiminas.com. Mais informações pelo telefone 31.3824-3657 e no site www.institutoculturalusiminas.com.