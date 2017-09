CARIRU SEDIA DOMINGO O 2º DESAFIO DUATHLON

A Prefeitura de Ipatinga, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e em parceria com a Pace3 Eventos Esportivos, realiza no próximo domingo (17), a partir das 7h, o segundo Desafio Duathlon, no bairro Cariru.

A corrida e o ciclismo são duas modalidades esportivas muito praticadas na região, e o Desafio Duathlon veio para motivar ainda mais os adeptos no Vale do Aço, de todas as idades. De acordo com o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Oliveira, “estamos cumprindo um cronograma e um compromisso estabelecido junto ao prefeito Sebastião Quintão em janeiro, visando proporcionar o máximo de opções esportivas em nossa cidade. Significa vida e saúde para a população. Nossa intenção é ter pelo menos três eventos por mês”, conta.

DOAÇÕES

Todos os participantes do Duathlon e público presente no evento estão convidados a doar um litro de leite (caixa). A arrecadação é destinada a entidades assistenciais de Ipatinga.

MODALIDADES

O Desafio Duathlon oferece diversas modalidades, tanto para homens quanto para mulheres. A principal competição é a de 5 km de Corrida, mais 20 km de Ciclismo e, novamente, 2,5 km de Corrida.

Para os iniciantes, há a opção de 2,5 km de Corrida, 10 km de Ciclismo e 2,5 km de Corrida.

Também acontece a prova de Revezamento, com 5 km de Corrida (Atleta 1), 20 km de Ciclismo (Atleta 2) e 2,5 km de Corrida (Atleta 1).

Além disso, haverá a modalidade Kids, em duas faixas etárias: para crianças entre cinco e oito anos, serão 100 m de Corrida, 300 m de Ciclismo e 100 m de Corrida, e para as crianças de nove a 13 anos, 300 m de Corrida, 800 m de Ciclismo e 300 m de Corrida.

INSCRIÇÕES

Os interessados em participar devem se inscrever pelo site www.pace3.com.br, ou nos seguintes locais: Nuaçaí – Cidade Nobre, academias Espaço Vida (Canaã e Iguaçu) e academia Cia. do Exercício (Timóteo). As inscrições são limitadas.

FECHAMENTO DE RUA

Para a preparação e execução do evento, será necessário o fechamento da avenida Itália a partir das 6h da manhã de domingo (17), no trecho do número 580 (esquina com a rua México) até o 4.168 (área da feira).

A avenida também terá fechamento parcial, com meia pista reservada aos atletas, no trecho entre os números 580 e 1.840 (próximo ao Colégio São Francisco).

O fechamento é fundamental para se manter a segurança dos participantes do evento e montagem das estruturas necessárias para a realização das provas.