CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMEÇA HOJE

Teve início hoje (11), em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a Campanha para Atualização da Caderneta de Vacinação. A multivacinação é direcionada ao público infantil até adolescentes menores de 15 anos. Os postos de saúde da rede pública oferecerão 16 tipos de vacinas para as diferentes faixas etárias, até o dia 22 de setembro, das 8h às 17h.

Segundo a gerente do Departamento de Vigilância Epidemiológica, Gabriela Pereira, o objetivo da campanha é garantir a proteção individual e coletiva, resgatando os não vacinados e completando os esquemas de vacinação.

“É fundamental que toda a população-alvo compareça aos postos de saúde, levando a sua caderneta para que os profissionais possam avaliar o esquema de imunização de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação”, explica.

DIA ‘D’

O Dia D da Campanha de Multivacinação será realizado no próximo sábado (16), quando todas as Unidades de Saúde estarão abertas das 8h às 17h.

A gerente Gabriela Pereira reforça que “a população precisa se conscientizar da importância das vacinas para a proteção das crianças e dos adolescentes”. Ela acrescenta: “Quem não puder ir a uma unidade durante a semana, terá a oportunidade de comparecer no Dia ‘D’, que será em um sábado”.

PROTEÇÃO PARA TODA A VIDA

As vacinas oferecidas na campanha de multivacinação garantem proteção contra doenças como Sarampo, Paralisia Infantil, Varicela, Caxumba, Rubéola, Meningite, Hepatite A, Hepatite B, Febre Amarela e o HPV.