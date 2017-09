CABOCLO LANÇA CD NA FUNDAÇÃO APERAM ACESITA

O teatro da Fundação Aperam Acesita, em Timóteo, encerra mais uma agenda mensal de atrações para o público do Vale do Aço. Desta vez, quem irá fechar o mês será o cantor e compositor mineiro Caboclo, que estará lançando o seu primeiro CD como cantautor, às 20h na próxima sexta-feira (29). Batizado de Okê, que em Tupi significa portal, e em Iorubá significa montanha, o álbum reúne elementos indígenas, africanos e lusitanos, e pode ser traduzido como uma mistura de ancestralidades, numa invenção chamada Brasil. Ao todo, serão interpretadas 17 músicas no show que contará com a participação do mestre Sérgio Pererê, co-autor da obra.

Nascido em Timóteo, Caboclo traz vários projetos em seu currículo. Além de carreira solo, o cantor já integrou os grupos Candeeiro Encantado, que foi vencedor do festival Roda Viva em 2009, e Calango Trio, além de participar uma turnê européia com o grupo Everton Coroné Trio.

A trajetória de Caboclo é marcada por influências da capoeira, do forró e de outros ritmos que são o retrato da diversidade da cultura popular brasileira. Ainda na infância, o artista recorda que teve seu primeiro contato com a música por meio da capoeira, onde atabaques, pandeiros e berimbau já despertava sua vocação para a música. Aos 14 anos, Caboclo ganhou seu primeiro violão e teve como mestre Rubinho do Bandolim.

SERVIÇO

O espetáculo tem a classificação livre e os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro a R$20 antecipados e meia entrada, e R$40 no dia/inteira. A Fundação Aperam Acesita fica na Alameda Trinta e Um de Outubro, 500, Centro de Timóteo.