AVENIDA MAANAIM SERÁ REABERTA AMANHÃ

Com uma série de obras estruturais e também de readequação e remodelamento concluídas pela administração municipal, será reaberta às 8h desta quinta-feira (7) a avenida Maanaim, que por medida de segurança permaneceu interditada desde o mês de fevereiro. Projetada ainda no primeiro governo do prefeito Sebastião Quintão, a via é um importante corredor viário para desafogamento do tráfego em regiões de grande fluxo de veículos, funcionando como alternativa de ligação dos bairros Canaã, Bethânia e Cidade Nobre com o Centro, Parque Ipanema e rodovias. Outras ruas e avenidas adjacentes também receberam intervenções, assim como a rotatória entre os bairros Iguaçu e Jardim Panorama, para minimizar os riscos de acidentes no trecho.

Aberta ao trânsito precipitadamente, no final do ano passado, a avenida Maanaim estava em desacordo com a Lei Municipal 3.582/2016, o instrumento que veda a inauguração de obras inconclusas. O trecho das etapas 2 e 3, compreendido entre a estaca 40 (trevo dos bairros Cidade Nobre-Iguaçu) e a ligação com a avenida Guido Marliére, no bairro Jardim Panorama, com investimentos em torno de R$ 12 milhões, foi inaugurado com apenas 50% das obras concluídas. Além disso, algumas das ações até então cumpridas não respeitavam o projeto original.

A via foi interditada para a realização de diversas intervenções urgentes e emergenciais e se transformou num verdadeiro canteiro de obras nos últimos meses, com grande movimentação de caminhões, máquinas e homens, o que evidenciou a impossibilidade de execução dos serviços caso o trânsito permanecesse liberado. A preocupação principal da atual Administração era que as intervenções estivessem prontas antes do período chuvoso, historicamente iniciado em outubro.