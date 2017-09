ATLETAS DA USIPA OBTÉM BONS RESULTADOS NOS JOGOS DA JUVENTUDE

Na última semana os atletas das equipes de Atletismo, Judô e Natação da Usipa conquistaram bons resultados na fase nacional dos Jogos Escolares da Juventude – JEJ 2017, quando representaram as suas respectivas escolas e a Seleção Mineira. O evento reuniu aproximadamente 4 mil atletas de 12 a 14 anos do Módulo I, e foi realizado em Curitiba – PR.

Para participar da fase Nacional dos Jogos Escolares os atletas tiveram que obter índices na disputa dos Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG, realizado dos dias 31 de julho a 5 de agosto em Uberaba. Dessa forma, os campeões de cada prova foram automaticamente classificados para participar do campeonato.

Essa é a maior competição esportiva educacional do país, tornando-se de alto nível competitivo.

EQUIPE DE JUDÔ

Dos quatro judocas usipenses que participaram do evento, a atleta Giovana Silva (categoria meio leve) se destacou. A tricolor conquistou, juntamente às outras atletas de Minas Gerais, a 3ª colocação por equipe. O Estado Mineiro disputou a 2ª divisão e venceu as equipes do Manharão e Curitiba. Na semi-final perdeu para Santa Catarina tendo que disputar o 3º lugar contra o Amapá, a quem os mineiros venceram, garantindo o bronze.

Segundo o técnico de Judô da Usipa, Rodrigo Góis, que foi convocado a comandar a equipe do Módulo I – Masculino, mais de quatrocentos judocas de todo o Brasil participaram do evento. “O JEJ tem uma estrutura magnífica! Houve bastante competitividade e todos os atletas lutaram muito bem”, afirma.

ATLETISMO

A usipense Ketlen da Silva Santos está entre os 670 participantes do Atletismo que representaram suas escolas nos Jogos Escolares. Ketlen disputou a prova de Pentlaton e obteve desempenho melhor que na etapa do JEMG quando ela fez 2.265 pontos. Na etapa Nacional a tricolor finalizou com 2.289, e alcançou a sexta colocação entre 21 participantes.

NATAÇÃO

Os dois nadadores que treinam na Usipa e disputaram a fase Nacional do Módulo I dos Jogos Escolares, são Marcus Akerman e Lucas Araújo.

Segundo o técnico Alexandre Watanabe, Marcus conseguiu fazer o seu melhor tempo nas provas de 100m livre e 50m borboleta, conquistando, respectivamente, o 16º e o 32º lugar, já nos 50m livre o atleta ficou em 23º lugar. O tricolor Lucas conquistou o 26º lugar nos 200m medley e o 30º nos 100m costas.

“Foi uma competição de alto nível e os melhores nadadores do Brasil estavam presentes. Gostamos muito de estar em uma Seleção que pudemos conviver, conhecer e socializar com os demais atletas”, afirma Marcus Akerman.

OS ATLETAS DA USIPA

Todos os atletas da Usipa que participaram do JEMG representando suas escolas fazem parte das equipes de competição do clube e são beneficiados pelos projetos de rendimento oferecidos pelo Instituto Ecomovimento e Usipa por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo de Minas e apoiados pelas empresas Ambev, Consul, Daido, Gasmig, Univale e Usiminas através da renúncia fiscal do ICMS.