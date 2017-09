ATLETAS DA USIPA DISPUTAM O CAMPEONATO BRASILEIRO DE ATLETISMO INTERCLUBES

Nesta quinta-feira (28) cinco atletas da equipe Gatorade/Consul/Embasil/Usipa viajam para competir o Campeonato Brasileiro Caixa de Atletismo Sub-16 Interclubes. O evento será realizado nos dias 30 de setembro e 1 de outubro no Centro de Formação Olímpica do Nordeste (CFO), em Fortaleza – CE.

O evento da Confederação Brasileira de Atletismo reunirá mais de 670 competidores, de 104 clubes, representando 22 estados brasileiros e o Distrito Federal. A equipe usipense é formada por Marina Oliveira (Salto em Distância, 75m Rasos), Ketlen da Silva (300m com Barreiras e Pentatlo), Marcelo Ribeiro (5000m Marcha Atlética), Matheus Chaves (1000m Rasos) e Caio Silva (100m com Barreiras e 300m com Barreiras).

Os tricolores estão bem colocados no ranking brasileiro, Marina, Ketlen e Marcelo estão entre os oito melhores, já Matheus e Caio estão entre os 15 melhores. “É a segunda vez que disputo essa competição e estou bastante ansiosa, mas creio estar preparada para o Interclubes, uma vez que no Troféu Centro-Oeste, realizado no último fim de semana, conquistei um ouro e um bronze nas mesmas provas”, declara a usipense Ketlen.

Segundo o técnico da Usipa que acompanhará os atletas na competição, Rudney Dias, “a expectativa é de resultados expressivos, uma vez que a equipe está motivada e tem treinado muito, demonstrando boa técnica e grande desempenho na execução das provas”, garante.

CAMPEONATO BRASILEIRO DE ATLETISMO SUB-16 INTERCLUBES

O Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-16 Interclubes tem por propósito básico a integração nacional, a difusão do Atletismo e a verificação do desenvolvimento de seu estágio técnico nos diversos estados brasileiros. São realizados com provas para ambos os sexos e podem participar atletas com 13 a 15 anos.

EQUIPE USIPA

Os atletas de competição da equipe Gatorade/Consul/Embasil/Usipa fazem parte do Projeto Atletismo Usipa Ano II aprovado na lei de incentivo ao Esporte do Governo de Minas Gerais e patrocinado pelas empresas Ambev e Consul por meio de renúncia fiscal do ICMS.