ALUNOS DE IPATINGA SÃO PREMIADOS NA OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA

Vários alunos da rede municipal de ensino de Ipatinga que participaram da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep) foram premiados. A solenidade de condecoração dos destaques foi realizada na última terça-feira (12), na Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano.

A rede municipal participou com mais de 30 alunos. Destes, seis receberam medalhas referentes ao ano de 2016. Seis alunos conquistaram medalhas, sendo uma de Prata e cinco de Bronze.

A primeira fase da Obmep constou de prova objetiva (múltipla escolha) para todos os alunos inscritos pelas escolas. Na segunda fase foi aplicada prova discursiva aos alunos com as maiores notas de cada nível obtidas na primeira fase. Em todo o país, foram distribuídas 500 medalhas de Ouro, 1.500 de Prata e 4.500 de Bronze.

OS DESTAQUES

Os alunos ipatinguenses premiados foram os seguintes:

– Heloísa E. A. Damasceno – Escola Municipal Padre Bertollo, da Cidade Nobre (medalha de Prata).

– Guilherme Polesca Calixto, Igor Felipe e Julia Rosa Rodrigues – Escola Municipal Levindo Mariano, do Bom Jardim (medalhas de Bronze).

– Isabele Gonçalves de Lima – Escola Municipal Maria da Conceição Pena Rocha, do bairro Esperança (Bronze).

– Samira Schimith de Queiroz – Escola Municipal Everson Magalhães Lage, do bairro Jardim Panorama(Bronze).

Participaram também das provas alunos das Escolas Municipais Carlos Drummond de Andrade (bairro Ideal), Vilma Faria (Bethânia), Deolinda Tavares Lamego (Bethânia), Artur Bernardes (Canaã), Padre Cícero de Castro (Areal), Marcio Andrade Guerra (Veneza II), Professor Evaldo Fontes (Chácaras Oliveira), Chirlene Cristina Pereira (Bethânia) e Altina Olívia Gonçalves (Iguaçu).