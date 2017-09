ALUNA DO VALE DO AÇO É BRONZE NOS JOGOS DA JUVENTUDE

A aluna do projeto “Esporte + Educação = Cidadania, do IBIS/CEJOC”, Giovana Gomes da Silva, moradora de Santana do Paraíso, conquistou a medalha de bronze na disputa por equipes, na modalidade Judô, nos Jogos Escolares da Juventude. A atleta é estudante da Escola Estadual Albertino Ferreira Drumond, e representou o Estado de Minas Gerais na competição. O evento foi realizado na última semana, em Curitiba/PR.

O resultado é de grande expressão para o esporte especializado do Vale do Aço, pois trata-se da maior competição estudantil do Brasil, que conta com participação de 4 mil atletas de todos os estados, divididos em 14 modalidades esportivas.

Além de Giovana, o judoca Enzo Gabriel Alvarenga, também atleta do projeto “Esporte + Educação = Cidadania IBIS/CEJOC”, disputou os Jogos Escolares da Juventude, mas não conseguiu avançar para as disputas de medalha.

O projeto Esporte + Educação = Cidadania, é desenvolvido desde 2010 pelo Instituto Brasil Igualdade Social – IBIS, atende 120 crianças e jovens com idade entre 6 a 17 anos no município de Santana do Paraíso/MG.

Aproximadamente mil crianças já participaram do projeto, que por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Minas Gerais conta com o patrocínio da Usiminas, Oioi Futuro, Lojas Rener, Cenibra e apoio do Instituto Cultural Usiminas.