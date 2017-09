“ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS NAS ORGANIZAÇÕES” É TEMA DE CURSO NA FIEMG

O conflito no mundo dos negócios é um dos fatores de maior peso nos chamados custos invisíveis das organizações, pois além de desgastar as relações, prejudica a produtividade e a rentabilidade. Para abordar o tema a Fiemg Regional Vale do Aço realizará nos dias 27 e 28/09, das 8h às 17h (quarta-feira) e 8h às 12h (quinta-feira), o curso “Administração de Conflitos nas Organizações”.

De acordo com Luiz Sérgio Martins Júnior, analista de Relações Empresariais, o curso que é parcialmente subsidiado pelo Programa de Competitividade Industrial Regional – Pcir visa capacitar e identificar fontes de insatisfação, quebras de contratos, problemas de interação e divergências de interesses, bem como os mecanismos para superar dificuldades, aplicando-os e obtendo resultados positivos.

No conteúdo programático a coach e mestre em administração com ênfase em identidade organizacional, Giovana Pessamilio, orientará os participantes quanto a origem e tipos de conflitos, estilos de administração de conflitos e planos de intenções, sob a ótica de que situações conflituosas, se bem administradas, podem apresentar oportunidades de crescimento e mudanças.

SERVIÇO

Interessados poderão se inscrever através do link http://www7.fiemg.com.br/ciemg/eventos/detalhe/Administracao-de-conclitos-nas-organizacoes-

O valor do investimento é de R$ 60,00 para associados ao CIEMG e filiados aos sindicatos vinculados à Fiemg (Sinpava- Sindimiva – Sinduscon- Sindivest e Sime) e R$ 200,00 para não associados.

Mais informações pelo telefone 3822-1414 ou email regional-va@fiemg.com.br