23º SEMINÁRIO DE SAÚDE DISCUTE BEM-ESTAR NA TERCEIRA IDADE

A 23ª edição do Seminário de Saúde teve início na noite da última terça-feira (26), em Timóteo. O evento foi promovido por meio do Programa Andanças, desenvolvido em parceria pela Fundação Aperam Acesita, Prefeitura de Timóteo e a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Timóteo, que sediou a abertura do Seminário.

Em sua sessão de lançamento, o evento contou com a participação de autoridades locais, e teve como atrações a palestra “Minha vida, eu cuido?”, ministrada pelo historiador e jornalista Sávio Tarso. Na sequência, o grupo de seresta Grãos de Sonhos promoveu um momento cultural.

Neste ano, o Seminário tem como tema Cuidados para uma vida plena – Caminhos de escolhas, focado na importância do protagonismo de cada um na adoção do cuidado integral da saúde em todas suas dimensões, biológica, mental, social e espiritual, dando dicas práticas de como agregar mais saúde, felicidade e prazer de viver, e que promovam a qualidade de vida e prevenção de doenças.

Para o presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Timóteo, Mário Lúcio de Souza, a saúde sempre foi o tema de grande relevância para a Associação que conta hoje com quase cinco mil associados. “Todos nós devemos saber como envelhecer com saúde. Esse é um evento que contempla a terceira idade, mas deve ser uma preocupação de toda a comunidade pois,um dia, todos chegarão até aqui”.

A abertura do evento também contou com a presença do presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, que destacou o protagonismo dos idosos na comunidade. “Nosso objetivo é mostrar para a terceira idade de Timóteo que é possível envelhecer em sintonia com o protagonismo de cada um. O que nós queremos são idosos que se cuidem, que sejam donos e os principais responsáveis nos aspectos da saúde, segurança e na sustentabilidade da vida de cada um”, pontuou Venilson.

Para a secretária de assistência social do município, Jussara Néri, o seminário também é um espaço de discussão sobre os direitos e deveres na terceira idade. “Muitos idosos não conhecem os seus direitos, e é por isso que estamos realizando esta semana de atividades, para difundir as políticas públicas de garantia dos direitos da pessoa idosa”.

A comissão de organização do Seminário contou com 80 idosos aproximadamente. A diretora do programa Andanças, Irene Perdigão, disse que se sente feliz com a realização de mais uma edição do evento. “Atuo no grupo desde 1996. A cada ano que passa, ficamos mais gratos pelo envolvimento de todos que participam do Seminário e, principalmente, com os resultados obtidos. É sempre um sucesso”, concluiu Irene.

PROGRAMA ANDANÇAS

O programa Andanças foi lançado em 1996. Desde então, vem desenvolvendo um trabalho comprometido com a terceira idade. O projeto objetiva promover a saúde física, mental e social dos idosos, meta que vem sendo alcançada ao longo desses mais de vinte anos, segundo analisa seus coordenadores. A participação, integração e capacitação das pessoas da terceira idade são alguns dos resultados positivos conquistados. Entre as ações desenvolvidas pelo programa estão práticas alternativas de saúde hidroginástica, natação, alongamento e dança, teatro, coral e seresta, além de eventos com temáticas com temas diversos.