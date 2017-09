William Saliba – Tópicos – 31/08/2017

DRAMA DO CELULAR PODE ACABAR NO VALE DO AÇO

O desafio de usar o celular nos bairros Cidade Nova, Parque Caravelas, Jardim Vitória, Bom Pastor, Águas Claras, Residencial Bethânia e Industrial pode estar chegando ao fim. A Vivo realizará análise de viabilidade técnica e econômica para a instalação de antenas e melhoria de equipamentos para o atendimento com telefonia e internet nestes bairros de Santana do Paraíso, vizinhos de Ipatinga, inclusive com tecnologia 4G. O estudo foi anunciado pelo gerente da Divisão de Assuntos Institucionais da Vivo, Fabiano Carvalho, e pela representante da empresa, Regise Jordão, em reunião com a deputada estadual Rosângela Reis (Pros) e o deputado federal Leonardo Quintão (PMDB), em Brasília, na última quarta-feira (30).

5G A CAMINHO

Estima-se que em 2020 já comecem a surgir, no Brasil, os primeiros aparelhos prontos para a conexão ultrarrápida prometida pelo 5G (de até 20 gigabytes por segundo, contra o máximo de 1 gigabyte por segundo do atual 4G). Na prática, isso deve representar um aumento no uso de recursos como a realidade aumentada, que exige um fluxo mais alto e constante de dados para funcionar perfeitamente.

EXPOINOX

Timóteo prepara-se para receber a I Expo Inox, prevista para o período de 21 a 24 de setembro, no Clube Alfa. A mostra contará com rodada de negócios, praça de alimentação, workshops, outlet e espaço mulher. A programação musical do evento terá show do L’Age D’Or, na quinta-feira (21), Beatles Remember, na sexta; Leandro & Romário e Evellin Oliveira, no sábado; e Bolêros, no domingo (24). A feira de negócios é uma realização do Grupo Maisvip, com o apoio da Abinox, Aperam, Aciati, CDL, Supermercado Brasil, Unimed e Stilo Eventos.

FEIJOADA

Neste domingo, a partir das 12h, no Centro Comercial do Cariru, em Ipatinga, tem a Feijoada Beneficente, em prol do Centro de Convivência Irthes Therezinha. O ingresso, vendido no local, custará R$ 20,00, podendo-se servir à vontade. A festa será animada com roda de samba do Boca de Siri e convidados.

PARCERIA

Um acordo assinado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com a Microsoft vai permitir que escolas da rede Sesi passem a usufruir, ainda neste ano, de novas tecnologias educacionais para facilitar o aprendizado em várias disciplinas. Também será oferecida formação técnica para professores e incentivo ao desenvolvimento de startups. A parceria não envolve contrapartidas financeiras.

MEIO AMBIENTE

Nesta sexta-feira (1º), o Papa Francisco divulgará declaração convocando católicos de todo o mundo a agir em defesa do meio ambiente. A declaração do Papa marcará o início do Tempo da Criação – um mês de eventos e manifestações ao redor do planeta pela preservação do meio ambiente, que reunirá cristãos de todas as vertentes. Também, amanhã, estarão disponíveis as declarações do Patriarca da Igreja Ortodoxa Bartolomeu, secretário geral do Conselho Mundial de Igrejas – que representa 500 milhões de cristãos em todo o mundo.