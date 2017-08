William Saliba – Tópicos – 30/08/17

VIVÊNCIA APRESENTA TURISMO RURAL DE IPATINGA

Cerca de 40 participantes do Projeto Turismo no Vale, representantes de prefeituras do Vale do Aço e do trade turístico da iniciativa privada, entre outros convidados, participam nesta quinta-feira (31), da Vivência – atividade integrante do Projeto Ipatinga Rural Roteiro Turístico. Os participantes iniciam a programação com café da manhã no Clube Parque das Cachoeiras. Na sequência, estão previstas visita à Associação dos Agricultores Familiares de Ipatinga, ao Complexo Cultural do Ipaneminha e ao Ateliê Feito à Mão (Oficina Demonstrativa), na mesma localidade. Após almoço na Pousada Pouso D’água Limpa, serão visitados o Sítio Recanto Vovô Teixeira e a Fazenda do Zaca, onde haverá o café da tarde na Fazenda do Zaca, encerrando a atividade.

RECONHECIMENTO

O presidente da Cenibra, Naohiro Doi; o coordenador de Silvicultura, Luiz Sérgio Pereira Curti; a coordenadora de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais, Leida Horst Gomes; e o analista de Relações Institucionais, Cristiano Augusto Lopes, recebem a Moção de Aplausos da Câmara Municipal de Guanhães nesta segunda-feira (4), às 19h. A iniciativa é um reconhecimento do poder público à integração da empresa com a comunidade. Em Guanhães, a Cenibra maneja a área de 11.289,48 hectares, dos quais 5.339 hectares são para o cultivo de eucalipto e o restante, área de preservação ambiental.

VOLUNTARIADO

No Dia Nacional do Voluntário, a Fundação Aperam Acesita, em parceria com a Fundação Emalto, mobilizou mais de 50 jovens voluntários na visita aos moradores do Sodalício Tio Questor, em Timóteo, entidade que desde 1980 presta serviço de acolhimento a idosos, com atendimento especializado e multiprofissional. Segundo a coordenadora de Projetos da Fundação, Vera Antunes, os integrantes do Projeto Jovens Transformadores e aprendizes de ofício da Aperam, em meio a uma roda de violão, ouviram histórias de quem tem muitas experiências a contar. O Sodalício Tio Questor atende hoje 25 idosos.

ASTRONOMIA

Até a próxima sexta-feira (1), o Parque da Ciência – que integra o conjunto do Parque Ipanema -, em Ipatinga, abriga a 15ª edição do ‘Astronomia no Parque’. O evento, realizado anualmente, oferece oficinas aos alunos e professores da rede municipal de ensino. A programação será encerrada com a observação noturna de astros e planetas, além de palestra aberta ao público, com o tema “Aquecimento Global”, ministrada pelo professor Weber Feu, com o apoio da equipe do Cefet-Timóteo. Já confirmaram presenças, os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e da Faculdade Doctum.

SMARTPHONE NACIONAL

A Positivo Tecnologia lançou ontem (29), dois smartphones essencialmente brasileiros: o Quantum Sky e do Quantum V. A memória interna do Sky é de 64 GB, com memória RAM de 4 GB. Já a câmera traseira tem 13 MP com flash e a frontal 16 MP com flash. O sistema operacional é o Android 7.0 Nougat. A parte externa do smartphone é feita de alumínio aeronáutico. Já o top de linha, o Quantum V conta com projetor, que tem autonomia de 4h. Filmes e fotos podem ser exibidos em um telão de 80 polegadas, a uma distância de cerca de 2 metros entre o aparelho e a projeção.

POLÍTICA INDUSTRIAL

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) vai apresentar ao Governo Federal um conjunto de propostas para a política industrial, após a decisão final da Organização Mundial do Comércio (OMC), que considerou sete programas da política industrial brasileira inconsistentes com as regras internacionais. Os programas foram questionados pela União Europeia e pelo Japão, no entanto, a decisão ainda é preliminar e pode ser reavaliada pelo órgão de apelação da organização.