William Saliba – Tópicos – 29/08/17

GLOBO DEIXA O VALE DO AÇO

A InterTV dos Vales, afiliada da Rede Globo no Leste Mineiro, está em fase de transferência do seu Centro de Produção de Ipatinga para a Governador Valadares, de onde passarão a ser ancorados os seus telejornais. A emissora manterá uma sucursal em Ipatinga e outra em Coronel Fabriciano (município para onde legalmente foi outorgada a concessão da TV). O estúdio de Governador Valadares está em fase final de montagem no prédio recém-construído pela Rede InterTV, na cidade. Será um dos mais modernos e bem equipados de Minas Gerais

DESEJO

O ator Matheus Nachtergale se apresenta, no próximo sábado (2), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, com a peça “Processo de Conscerto do Desejo”. O ator encarou o desafio de voltar aos palcos para revelar um drama pessoal: interpretar a ode à sua mãe Maria Cecília, falecida em 1968. Nachtergaele encena poemas escritos por ela, a qual não conheceu. Além da poesia, ele relembra músicas de que a mãe gostava, acompanhado pelos músicos Luã Belik, no violão, e Henrique Rohrmann, no violino. O “conscerto” do título da montagem contrai os significados das palavras “concerto” (música) e “conserto” (reparo). Ele também é o diretor do espetáculo, que se assemelha a um recital.

INOVAÇÃO

O BNDES aprovou o financiamento de R$ 122,8 milhões para instalação em Minas Gerais do Centro Empresarial de Desenvolvimento e Inovação da Indústria Elétrica e Eletrônica de Inovação do Instituto Senai. Maior complexo para inovação da América Latina, o centro será instalado em Itajubá. Um primeiro financiamento já havia sido aprovado em 2014, no valor de R$ 76,1 milhões. O investimento total do complexo é de cerca de R$ 425 milhões.

SAÚDE BUCAL

A carreta do OdontoSesc – unidade móvel direcionada à promoção da saúde bucal – está em Ipatinga desde a última sexta-feira (25) e ficará na cidade até o próximo 7 dezembro. Na tarde desta segunda-feira (28), representantes do Serviço Social do Comércio (Sesc), do Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço e da prefeitura assinaram o Termo de Parceria, que oficializa a instalação do projeto itinerante no município.

JIU-JITSU

A Associação Team Alexandre Xuxa apresentou ao Instituto Cenibra, o relatório de resultados do Projeto Vencer, iniciativa que promove o treinamento e a prática de jiu-jitsu na região de Guanhães, atendendo gratuitamente 250 jovens. Além do apoio do Instituto Cenibra, o projeto conta com a parceria das prefeituras de Guanhães, Materlândia, Senhora do Porto e Sabinópolis.

INDÍGENAS

Conflitos entre posseiros e moradores da aldeia Pataxó Geru Tucunã, localizada no Parque Estadual do Rio Corrente, em Açucena, será tema de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nesta quarta-feira (30), em Belo Horizonte. A tribo tem hoje 70 integrantes de 23 famílias. O parque, com aproximadamente 5 mil hectares, está em situação de abandono. A degradação tem sido agravada em função da criação irregular de gado e de búfalos, por posseiros que ocupam terras do parque.

VOZ DO BRASIL

Morreu o radialista João Marques, uma das vozes mais conhecidas de ‘A Voz do Brasil’, programa que ele começou a apresentar em 1974. O profissional foi um dos grandes locutores do país e do início do rádio em Brasília.