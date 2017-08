William Saliba – Tópicos – 28/08/17

USIMINAS APRESENTA GESTÃO DE RESULTADOS

No curto espaço de tempo em que retornou à frente da diretoria executiva da Usiminas, o engenheiro Sérgio Leite, como CEO, dá mostra de sua gestão de resultados. As ações da Usiminas vêm recebendo seguidas avaliações favoráveis de analistas do mercado de capitais, depois da divulgação dos resultados positivos no segundo trimestre deste ano. Já última semana, o novo acordo negociado entre a Usiminas e a sua controlada Mineração Usiminas (Musa) foi aprovado por unanimidade pelo conselho de administração da siderúrgica. Pelo novo acordo (Term Sheet Vinculante), foi reduzido o volume de minério que a siderúrgica está obrigada a adquirir (take or pay), de 4,0 milhões de toneladas para 2,3 milhões de toneladas anuais, sem qualquer tipo de contrapartida por parte da Usiminas. A Musa também deverá cumprir requisitos mínimos de fornecimento de minério de ferro, em linha com as práticas do mercado.

FUNDAÇÃO APERAM

A Fundação Aperam Acesita realizou o repasse superior a R$21 mil – arrecadados através da tradicional festa julina Arraiá D’Ajuda – ao Lar das Meninas Jesus de Nazaré, Creche Criança Esperança, Creche Comunitária Santa Terezinha e a Unidade Municipal de Educação Infantil Angélica Araújo Costa (Umei). As quatro entidades atendem aproximadamente 300 crianças e adolescentes. Arraiá D’Ajuda, promovido em Timóteo há 14 anos, contou com a participação de mais de 200 voluntários e 31 empresas parceiras.

GINÁSTICA OLÍMPICA

Ex-integrante da Seleção Brasileira de Ginástica Artística, Rodrigo de Freitas é o instrutor da modalidade na Usipa, em Ipatinga. A ginástica artística é um dos quatro esportes disputados desde a primeira edição das Olimpíadas da Era Moderna, em 1896. Na Usipa, o treinamento é ministrado para meninos e meninas de 5 a 15 anos de idade. O clube oferece aparelhos nos padrões da Federação Internacional de Ginástica.

FALECIMENTO

Faleceu neste domingo (27), em Timóteo, a sra. Conceição de Souza Souto. Ela era a mãe de Leonardo, Dalva e do cerimonialista e colaborador desta coluna, Carlos Souto.

IDOSOS

A Legião da Boa Vontade (LBV) há décadas presta um serviço de assistência a crianças em Ipatinga. Em Teófilo Otoni, há 50 anos a entidade vem desenvolvendo o trabalho com idosos em regime de longa permanência em situação de vulnerabilidade social. Lá, a LBV mantém o Lar Alziro Zarur. É um espaço amplo e arejado, onde os idosos contam com atendimento médico, social, de enfermagem, terapia ocupacional, fisioterapia e nutrição. Este conjunto de ações privilegiam o bem-estar, o convívio e a socialização, estimulando o desempenho físico, psicológico e cognitivo dos atendidos.

POLÍTICOS

Anedota que circula nas redes sociais. Em Brasília, um ladrão estava assaltando um político:

– Me passa o seu dinheiro!

– Calma! Calma! Eu sou deputado federal.

– Ah, neste caso, então me passa o meu dinheiro.