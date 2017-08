William Saliba – Tópicos – 25/08/17

EX-PRESIDENTE LULA PODE COMEÇAR PERÍPLO MINEIRO POR IPATINGA

Deve começar por Ipatinga, o périplo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em pré-campanha em Minas Gerais. Ele deve percorrer algumas cidades mineiras em caravana, provavelmente em outubro ou novembro. Para a presidente do PT de Minas Gerais, Cida de Jesus, Lula deveria começar seu roteiro pelo Vale do Aço e depois seguir para Montes Claros, percorrendo então os vales do Jequitinhonha e Mucuri. A informação foi divulgada hoje pela coluna Aparte de O Tempo.

CENIBRA

A Cenibra realiza hoje (25), no Campus Piau da Rede de Ensino Doctum, em Caratinga, o quarto módulo de capacitação do Projeto Escola de Vida, com o tema “Ecologia do cotidiano: a Escola e a Comunidade”. Participam 100 professores da rede pública de ensino dos municípios de Córrego Novo, Pingo D’Água, Caratinga (São Cândido, Cordeiro de Minas) e Bom Jesus do Galho (Revés do Belém e Quartel Sacramento). O projeto é desenvolvido com professores do 1º ao 5º ano das séries iniciais do ensino fundamental, através de parceria da Cenibra com a Fundação Relictos.

JORNALISMO DIGITAL

Apenas 13% dos entrevistados afirmaram que pagaram por notícias online em 2016, entre os mais de 70 mil ouvidos para o relatório Digital News Report 2017. A pesquisa, lançada em julho último pelo Reuters Institute, consultou leitores de 36 países dos cinco continentes. Os dados do Brasil mostram que, apesar de as assinaturas de veículos digitais terem crescido, apenas 22% dos brasileiros pagam para ler notícias on-line. O número é o mesmo de 2015.

ACORDO

O Conselho de Administração da Usiminas aprovou o termo vinculante que prevê alterações no contrato de fornecimento com a Mineração Usiminas (Musa). Segundo fato relevante divulgado pela empresa, o novo acordo prevê a redução do volume de minério que a companhia está obrigada a adquirir da controlada, passando de 4 milhões de toneladas para 2,3 milhões de toneladas anuais de minério de ferro.

CAFÉ EMPRESARIAL

A Aciati/CDL promovem no próximo dia 1º de setembro, às 8h, Café Empresarial, no auditório do Cefet, em Timóteo. Em pauta, o tema Reforma Trabalhista, abordado pelo advogado Maicon Reis. As vagas são limitadas e as inscrições encerram-se no próximo dia 29.

MIGRAÇÃO

Devido à migração para o novo servidor de hospedagem, o portal Carta de Notícias será atualizado nesta sexta-feira até às 15h. Os serviços podem causar instabilidade no site neste final de semana. A expectativa é que tudo volte à normalidade na próxima segunda-feira.