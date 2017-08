William Saliba – Tópicos – 24/08/17

LA NOCE EXPÕE NO MEMÓRIA VIVA

A designer Fernanda La Noce está expondo seus desenhos bordados, em quadros e almofadas no ambiente “Memória Viva”, a convite da arquiteta Júlia Amato, no segundo piso do Shopping do Vale do Aço, em Ipatinga. Os desenhos foram desenvolvidos para ilustrar a coleção de produtos que homenageia as cidades que compõem o Vale do Aço, e foram bordados por mulheres da ONG Com-viver,

WORKSHOP

La Noce ministra nesta-sexta-feira (25) o workshop “Diálogos e Desenhos”, dentro da programação do evento ExpoMaisVipDecor, no qual cada pessoa será convidada a desenhar e colorir imagens de sua história pessoal, de forma poética e lúdica. As inscrições devem ser feitas através do (31) 3826-3811. As vagas são limitadas. Fernanda La Noce é designer pela UEMG, e arte-educadora pela UnB, onde trabalhou como professora. Há mais de 20 anos ministra cursos e oficinas, utilizando a arte como ferramenta para o autoconhecimento.

GERDAU

A Gerdau anunciou, na manhã de hoje (24), Gustavo Werneck como o novo (CEO) da empresa. Como parte do processo de transformação da companhia, a partir de 1º de janeiro de 2018, os atuais integrantes da família Gerdau Johannpeter – André Gerdau Johannpeter, diretor-presidente e os vice-presidentes executivos Claudio Johannpeter e Guilherme Gerdau Johannpeter – passarão a se dedicar exclusivamente aos conselhos de administração das respectivas companhias, órgãos dos quais já fazem parte.

IMAGEM

O fotógrafo Nilmar Lage lança faz sucesso com o seu primeiro livro: “Corpos Conflitantes”. A obra traz fotografias variadas que se organizam dentro do conceito proposto no título. Algumas foram realizadas em cidades do Vale do Jequitinhonha, nos distritos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, em acampamentos do MST, na penitenciária Dênio Moreira, e em outras cidades do interior mineiro. Nilmar Lage dedicou-se apenas às fotografias e convidou o jornalista e historiador Sávio Tarso para discorrer sobre a formação da imagem. O jornalista e artista visual Rodrigo Zeferino foi convidado para apresentar o autor e o conceito de seu trabalho. A produção do livro é independente e teve os apoios do Espaço Cultural Garajão, da Fundação São Francisco Xavier (FSFX), Cenibra e do Instituto Cultural Usiminas.

SHOW DE MODA

Totalmente idealizado pelo Shopping Vale e inovador na Região Metropolitana do Vale do Aço, o Fashion Day é a grande atração de hoje (24), a partir das 20h, em Ipatinga. Por trás das passarelas, quem dita o ritmo para que tudo fique perfeitamente à altura da expectativa do público é o gerente de marketing do mall, Rafael Martinez. Com o apoio da Associação de Lojistas, Rafael tem inovado nas ações, colocando o shopping na linha dos mais badalados de Minas Gerais.