William Saliba – Tópicos – 23/08/17

USIMINAS FORNECE AÇO PARA POÇOS DE GÁS ARGENTINOS

A Usiminas está fornecendo aço para o projeto de gás no campo Fortín de Piedra, em Neuquén, na Argentina. Já foram embarcadas 16 mil toneladas de bobinas e chapas grossas para a Tenaris Siat, fabricante dos tubos que serão usados no empreendimento. A Usiminas é a única capaz de produzir bobinas de aço largas o suficiente para os tubos que serão fabricados. Além disso, é também a única homologada a vender chapas grossas específicas para o uso nesse projeto.

EMPREENDIMENTO

O projeto de exploração de gás de Fortín de Piedra é tocado pela Tecpetrol, empresa do grupo italiano Techint-Ternium, maior acionista da Usiminas. Estão sendo perfurados 150 poços, que poderão produzir cerca de 10% de todo o gás da Argentina.

CENIBRA

A convite do presidente da Cenibra, Naohiro Doi, o Grupo Raízes – formado por lideranças classistas, autoridades e profissionais liberais de Ipatinga – visitou na manhã desta quarta-feira (23), o viveiro e as instalações da empresa, em Belo Oriente. Durante o almoço servido aos convidados na Casa de Hóspedes, Doi ressaltou o empenho da Cenibra na integração e ação social desenvolvida junto aos 54 municípios onde se faz presente.

AGENDA DE AÇO

O diretor comercial da Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), Katsuhiro Kato, participa nesta quarta-feira (23), do 28º Congresso Aço Brasil. O evento reúne neste ano, em Brasília, ministros, políticos e os principais nomes do setor do aço para debates entorno da retomada do crescimento econômico do país.

COOPERAÇÃO ECONÔMICA

Já o diretor para as Américas, da Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), Kazuhiro Egawa, estará em Curitiba, na próxima segunda-feira (28 de agosto), para a XX Reunião Conjunta do Comitê de Cooperação Econômica Brasil-Japão (CCE), onde fará uma apresentação sobre investimentos. O evento é promovido anualmente pela Confederação Nacional de Indústria (CNI) e Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), em parceria com a sua congênere japonesa, Keidanren.

CASA GAIA

O Everton Coroné Trio se apresenta nesta sexta-feira (25), às 23h, pela primeira vez, no Espaço Cultural Casa de Gaia, em Ipatinga. O show faz parte da turnê do disco “Na Trilha do Sol”. O grupo fará também shows em outras cidades brasileiras e em diversos países da Europa. O álbum conta com repertorio autoral, mostrando forró dançante e ao mesmo tempo harmonias e melodias ousadas. Além das músicas do disco, serão apresentadas também canções do álbum “Everton Coroné & Calango Trio”, gravado para divulgação do trio em sua primeira turnê europeia, em 2014. Também fazem parte do show alguns clássicos, em releituras com arranjos exclusivos. O trio é formado pelo compositor e intérprete belorizontino, Everton Coroné, e pelos musicistas Cabloco (Caio Nabuco) e Geleia (Wemerson Rodrigues), de Timóteo.