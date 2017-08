William Saliba – Tópicos – 22-08-17

WR CONSTRUTORA MOSTRA O SUCESSO DO VINHEDO RESIDENCE

A WR Construtora e Incorporadora comemora na Mostra SVA de Arquitetura e Decor – Expo Decor Mais Vip, o sucesso de comercialização do Vinhedo Residence, no Cidade Nobre, em Ipatinga, do qual foram vendidos mais de 60% das unidades em apenas 45 dias. Será o maior edifício residencial do Leste Mineiro, com 26 andares. Na mostra de decoração, também estão sendo comercializados os apartamentos de dois e três quartos. Além disso, a construtora apresenta na Expo Decor, uma proposta de consultório de dermatologia, para mostrar aos clientes que planejam adquirir as suas salas, o padrão WR de qualidade.

EXPOSIÇÃO

A Mostra SVA de Arquitetura e Decor – Expo Decor Mais Vip pode ser vista até o dia 10 de setembro, no segundo piso do Shopping Vale do Aço, em Ipatinga. Funcionando como uma vitrine de inovações, o evento reúne estandes de 16 profissionais das áreas de arquitetura, decoração e design da Região Metropolitana do Vale do Aço. A edição do ano passado recebeu mais de 30 mil visitantes durante os 22 dias de sua realização. O evento tem chancela do Shopping Vale do Aço e o Grupo Mais Vip de Comunicação e Entretenimento.

CIRCUITO SESI

Será no próximo domingo (27), o Circuito Sesi Corrida de Rua em Ipatinga. A largada para a prova de 5 km, promovida pela Fiemg – Regional Vale do Aço, está prevista para 9h30, no Parque Ipanema. As inscrições são gratuitas para os trabalhadores das indústrias. Para o público em geral custa R$35,00, com direito a kit contendo camisa, gym bag, toalha, medalha especial de finisher e alimentação pós prova. Toda a arrecadação será destinada ao Grupo Se Toque, Casa da Esperança, Instituto Ideias, Creche Comunitária Santa Terezinha e Associação Brasil Social Togo.

MODA

Para acompanhar as grandes tendências do verão 2018, na grande noite da moda no Shopping Vale do Aço, só mesmo o toque especial do renomado profissional Gil Minogue, do Glamour. O badalado artista mostra toda a sua criatividade deixando as modelos ainda mais belas e estilosas. Gil também mostrará nas passarelas, as tendências em cabelo e maquiagem, inspirando ainda mais o público que assistir ao desfile. O evento será nesta quinta-feira (24), a partir das 20h, no estacionamento E3 (portaria do cinema).