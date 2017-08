William Saliba – Tópicos – 21/08/17

NAOHIRO DOI RECEBE GRUPO RAÍZES NA CENIBRA

Os 24 integrantes do Grupo Raízes visitam nesta quarta-feira (23), o viveiro e as instalações industriais da Cenibra, em Belo Oriente. A programação será encerrada com almoço na Casa de Hóspedes da empresa. O convite partiu do presidente da Cenibra, Naohiro Doi, que recentemente apresentou, no Raízes, a ação social e os bons resultados operacionais da Cenibra.

BLACK FRIDAY

A Via Varejo, administradora das marcas Casas Bahia, Pontofrio e do e-commerce do Extra, já se organiza tecnologicamente para a Black Friday, realizada anualmente na última sexta-feira de novembro. Para este ano, a Via Varejo aumentou em 30% a infraestrutura tecnológica. No sistema de atendimento da Black Friday das lojas virtuais da Via Verejo, serão envolvidas 1,5 mil pessoas, atuando 48 horas durante o evento, em rodízio de turnos.