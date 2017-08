VOLUNTÁRIOS DAS EMPRESAS USIMINAS ALCANÇAM MAIS DE 700 PESSOAS COM AÇÕES NO DIA V

Cerca de 190 empregados voluntários da Usina de Ipatinga, Usiminas Mecânica, Fundação São Francisco Xavier e empresas parceiras realizaram serviços em seis entidades de Ipatinga e Coronel Fabriciano no último domingo (27). A iniciativa integrou a programação do Dia V, quando a Usiminas também disponibilizou uma tenda para aproximar pessoas com deficiência de futuras oportunidades profissionais na empresa. Somando as atividades, mais de 700 pessoas foram diretamente beneficiadas com as ações.

Nas entidades sociais os voluntários realizaram serviços como pequenos reparos, pinturas, limpeza em geral cuidados com idosos. “Para mim, o Dia V é uma oportunidade de ajudar a quem precisa. E a participação da Usiminas neste projeto mostra o engajamento da empresa com as questões sociais. Mesmo ainda em um cenário não tão favorável, a empresa continua firme apoiando este trabalho e oferecendo os recursos possíveis,” destacou o técnico hidráulico, Diego Martins Pacheco.

Durante toda a manhã, no Parque Ipanema, a Usiminas recebeu a comunidade para apresentar mostrar os serviços sociais ao longo de sua história e recebeu o cadastro de mais de 120 currículos de pessoas com deficiência. A iniciativa visa compor o banco e talentos da companhia para novas oportunidades profissionais no futuro.

“Este trabalho traz benefícios tanto para as entidades assistidas quanto para nós mesmos. E essa corrente do bem se reflete com bons frutos também em nosso ambiente de trabalho. O dia de hoje é muito importante, mas esta doação do tempo ao próximo deve ser uma rotina para nós,” avaliou o diretor da Usina de Ipatinga, Roberto Maia.