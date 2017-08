VOLUNTARIADO FOI O TEMA DO FINAL DE SEMANA NA NIPPON STEEL

O fim de semana foi de trabalho social para os funcionários da Nippon Steel e Sumitomo Metal Corporation e os expatriados da empresa que atuam na Usiminas e Unigal, em Ipatinga, no Vale do Aço.

No sábado (26), dia do MCLanche Feliz, os japoneses ensinaram as crianças a fazer origami – arte secular de dobrar papel representando animais e objetos, sem cortar ou colar. Já no domingo (27) foi celebrado o dia do voluntário.

A equipe da NSSMC participou do DIA V Usiminas 2017, preparando e servindo sopas para pessoas carentes, no Grupo Espírita Fraternidade (GEF).

Para a Carolina Cunha da NSSMC, participar desses eventos foi gratificante. “Por ser nascida e criada em Ipatinga sempre pude testemunhar a integração social promovida pelos Japoneses na Usiminas, é um orgulho fazer parte dessa família, que na verdade abraça toda a comunidade de Ipatinga”, afirma.