VALE LEVA EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA CONTÉM CULTURA

O espaço cultural Contém Cultura, com o apoio da Vale, promove no próximo sábado (26), de 16 às 17h30, na área do Campo Municipal de Periquito, uma oficina de reciclagem. A partir da reutilização de caixas de leite, os alunos aprenderão a fazer carteiras, embalagens para presente, descansa prato, porta-copos, porta- lápis e brinquedos. Na ocasião, participarão da oficina cerca de 40 estudantes da rede pública de ensino.

O objetivo da ação é contribuir para a construção e difusão de informações e conhecimentos em educação ambiental sob a temática da coleta seletiva e reaproveitamento do lixo apresentando a possibilidade de transformação dos resíduos sólidos em peças de artesanato com novas utilidades.

Proporcionar o processo de educação ambiental fundamentado nos três momentos básicos de transformação: sensibilização, conscientização e mobilização é o resultado esperado da oficina.

Segundo os organizadores do evento esta iniciativa integra a atuação da Vale no seu compromisso de responsabilidade socioambiental, agindo de forma proativa e visando melhorar a qualidade de vida da comunidade. Ações de Educação Ambiental são importantes no desenvolvimento e no despertar da consciência ambiental.

Após a oficina será exibido Lixo Extraordinário, filme que acompanha o trabalho do artista plástico Vik Muniz em um dos maiores aterros sanitários do mundo, o Jardim Gramacho, na periferia do Rio de Janeiro. No local, ele fotografa um grupo de catadores de materiais recicláveis, revelando um pouco da sua vida que não conseguem imaginá-la fora do aterro. O filme revela o poder transformador da arte e da alquimia do espírito humano.

SERVIÇO

Oficina de reciclagem. Dia 26 de agosto (sábado), de 16 às 17h30, na área do Campo Municipal de Periquito/MG, seguida pela exibição do filme Lixo Extraordinário. Entrada franca. A oficina será conduzida pela equipa técnica da Bicho do Mato Meio Ambiente Ltda., parceira da Vale nas ações de educação ambiental.