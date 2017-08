VALE DO AÇO RECEBE CONEXÃO ECOSSISTEMA EMPREENDEDOR

No dia 24 de agosto, o Vale do Aço recebe o encontro Conexão Ecossistema Empreendedor, evento que pretende unir os diversos atores do ecossistema empreendedor de Ipatinga e região. A ação é uma realização do Sebrae Minas, em parceria com a Comunidade Compartilhar, e vai apresentar a Liga Empreendedora local. A inscrição gratuita deve ser feita no site da Sympla.

Em Minas Gerais, o número de jovens empreendedores tem crescido a cada dia. De acordo com o Portal do Empreendedor (dados de 05/08/17), do total de 809.889 Microempreendedores Individuais (MEIs) formalizados no estado, 190.862 encontram-se na faixa etária de 16 a 30 anos. No Vale do Aço, do total de 22.548 MEIs cadastrados no portal, 5.092 têm menos de 30 anos, sendo 2.763 em Ipatinga, 1.065 em Coronel Fabriciano, 922 em Timóteo e 342 em Santana do Paraíso.

O encontro vai alinhar o discurso sobre o que é um ecossistema empreendedor, apresentar o calendário de ações para o segundo semestre na região, promover discussões sobre ações conjuntas e fortalecer e impulsionar o crescimento de todo o ecossistema empreendedor do Vale do Aço. No time de palestrantes, encontram-se Leandro Libério, Lilian Leite e Luciano Leão.

Leandro Libério construiu sua carreira nas áreas de Desenvolvimento de Negócios e Consultoria para Projetos de Base Tecnológica. Atua como consultor na elaboração de propostas de captação de recursos financeiros para inovação e suporte à empreendedores para novos modelos de negócio. Foi consultor de Projetos em mais de 300 serviços tecnológicos, desenvolvidos em diversas cidades de Minas Gerais. É mentor do Founder Institute e foi avaliador de programas como Startup Weekend, Seed e Fiemg Lab.

Lilian Leite é estudante de Jornalismo da Unileste, gerente comercial e repórter na Rádio Mais FM 90,5 (Açucena) e uma das idealizadoras da Liga Empreendedora do Vale do Aço.

Luciano Leão é agente de inovação pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Voluntário pela Techstars, sendo um dos organizadores do Startup Weekend na região do Vale do Aço, é um dos criadores da plataforma Aprendocast, além de publicitário e empreendedor na área de Designer Gráfico.

PROGRAMAÇÃO

19h: Check-in e apresentação

19h30: Por que fomentar o ecossistema de Inovação no Vale do Aço? (Leandro Libério)

20h20: Liga Empreendedora Vale do Aço. Alunos também fazem parte do jogo (Lilian Leite)

20h40: O que podemos fazer juntos no segundo semestre? (Luciano Leão)

21h: Espaço livre para debate e co-criação

SERVIÇO

Data: 24 de agosto de 2017

Horário: 19h às 21h30

Local: Sebrae Minas, em Ipatinga (Avenida Monteiro Lobato, 63, Cidade Nobre)

Inscrições: https://www.sympla.com.br/conexao-ecossistema-empreendedor-vale-do-aco__172982

Informações: (31) 3830-3300