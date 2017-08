VACINAÇÃO DE CÃES E GATOS PROSSEGUE EM IPATINGA

Iniciada na zona rural, há duas semanas, na próxima segunda-feira (21) os técnicos do Centro de Controle de Zoonoses de Ipatinga avançam em mais uma etapa da campanha de vacinação contra a raiva animal na área urbana da cidade. O trabalho atinge agora dez bairros.

A próxima ação será a partir das 8h de segunda-feira, na rua Tucanuçu, no bairro Vila Celeste. Nesta semana, mais 909 animais foram protegidos contra a doença. O total de animais imunizados, entre caninos e felinos, já totaliza 2.139.

A previsão da Secretaria de Saúde de Ipatinga é aplicar a vacina em aproximadamente 20 mil animais até o final da campanha, em 2 de setembro. Todos os cães e gatos com mais de três meses de vida precisam ser imunizados.

O Centro de Controle de Zoonoses lembra que os animais vacinados pela primeira vez devem receber o reforço 30 dias após a primeira dose.

CONFIRA OS NOVOS PONTOS DE VACINAÇÃO

Horário: 8h às 15h

Dia: 21/08

Locais: Rua Tucanuçu (Gelp)

Chácaras Madalena – em frente à Escola Estadual Profª Elza de Oliveira Lage

Rua Tucanuçu – em frente à casa da Neide

Bairro: Forquilha

Locais: Praça principal (período da manhã)

Campo de Futebol (período da tarde)

Dia: 22/08

Bairro: Jardim Panorama

Locais: Quadra da rua Aracaju

Alto do Jardim Panorama (rua Amazonas/Caixa d’água) – Vacinação no carro volante

Bairro: Caçula – Vacinação no carro volante

Local: Comunidade da rua Pumborás – Vacinação no carro volante

Bairro: Canaã

Locais: Praça da Avenida Galiléia (na divisa com o bairro Caravelas)

Praça do Alto da Boa Vista

Dia: 23/08

Bairro: Bom Jardim

Locais: Praça do Mutirão 1º de Maio

Mutirão Nova Conquista (próxima à Creche da rua Amazonas)

Comunidade Serra Dourada (rua Flor do Campo)

Morro do Zé Pedrinho (rua São José)

Dia: 24/08

Bairro: Ideal

Local: Campo do Nescau

Bairro: Recanto

Local: Praça principal

Dia: 25/08

Bairro: Veneza

Locais: Morro do Sossego

Praça Marília

Bairro: Veneza I

Local: Ginásio Sete de Outubro

PONTOS FIXOS DE VACINAÇÃO

O Centro de Controle de Zoonoses, que fica na área da antiga Suplan, no bairro Cidade Nobre, é outro posto fixo que a população pode acessar para buscar a vacinação dos animais de estimação. Neste local, a vacinação é feita de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30, tanto na campanha quanto durante todo o ano.

Já para o dia 2 de setembro, técnicos do Departamento de Vigilância em Saúde planejam o “Dia D contra a Raiva Animal”. Ao todo, 30 postos de vacinação serão montados em toda a cidade para que a população possa imunizar os felinos e caninos.