VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA IMUNIZA MAIS DE 1.200 ANIMAIS

A campanha de vacinação antirrábica na zona rural de Ipatinga imunizou 1.236 animais até esta sexta-feira (11), na primeira semana de prevenção. Foram vacinados 1.056 cães e 180 gatos. O gerente do Centro de Controle de Zoonoses, Fernando Pires Anacleto, informou que o alcance está dentro do esperado e o esforço é para atingir a meta.

A previsão é vacinar cerca de 20 mil animais contra a raiva até o final da campanha, em 2 de setembro. A vacinação começou no último dia 7, na zona rural. Todos os cães e gatos com mais de três meses de vida precisam ser imunizados. O Centro de Controle de Zoonoses lembra que os animais vacinados pela primeira vez devem receber o reforço 30 dias após a primeira dose.

Nova semana de vacinação

Em Ipatinga, a segunda semana de vacinação antirrábica terá início na próxima quarta-feira (16). A imunização começa nos bairros das Regionais I, II e VI. Haverá pontos fixos de aplicação da vacina (conforme programação abaixo), e em algumas ruas de partes altas do bairro Bethânia os técnicos do Controle de Zoonoses farão a imunização dos animais no carro volante. O horário de vacinação nos bairros é de 8h às 15h.

O Centro de Controle de Zoonoses, que fica na área da antiga Suplan, no bairro Cidade Nobre, é outro posto fixo que a população pode acessar para buscar a vacinação dos animais de estimação. Neste local, a vacinação é feita de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30, tanto na campanha quanto durante todo o ano.

Já para o dia 2 de setembro, técnicos do Departamento de Vigilância em Saúde planejam o “Dia D contra a Raiva Animal”. Ao todo, trinta postos de vacinação serão montados em toda a cidade para que a população possa imunizar os felinos e caninos.

SERVIÇO

Confira a programação já definida:

Dia: 16/08 (Quarta-feira)

Horário: 8h às 15h

Bairro: Santa Mônica

Local: Praça do Coreto

xxx

Bairro: Cariru

Local: Praça da Igreja Católica

xxx

Bairro das Águas

Local: Praça principal

xxx

Bairro: Imbaúbas

Locais: Praças Wilson Teixeira e Alvarenga Peixoto

xxx

Bairro: Areal

Local: Praça Gaspar Dutra

xxx

Bairro: Castelo

Local: Próximo à Igreja Católica

xxx

Dia: 17/08 (Quinta-feira)

Bairro: Bom Retiro

Local: Praça da Escola Estadual Dr. Ovídio de Andrade

xxx

Bairro: Bela Vista

Local: Praça principal

xxx

Bairros: Vila da Paz e Ferroviários

Local: Carro volante do CCZ

xxx

Dia: 18/08 (Sexta-feira)

xxx

Bairro: Bethânia

Locais: Morro São Francisco – rua Saigon

Comunidade Santa Rosa – próximo à quadra

Morro do Cruzeiro – Rua Pusco

Centro – atrás da Delegacia / Kartódromo