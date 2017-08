USIMINAS TERÁ 150 VOLUNTÁRIOS EM AÇÕES NO DIA V EM IPATINGA

Cerca de 150 empregados voluntários da Usina de Ipatinga e Usiminas Mecânica participarão do Dia V no próximo domingo, dia 27. Eles estarão em entidades assistenciais da região para prestar serviços diversos. Já no evento comemorativo coordenado pela Fiemg Regional Vale do Aço no Parque Ipanema, a empresa mostrará suas ações sociais durante a manhã, entre 8h e 12h.

Ao lado de outras empresas locais, entidades e sociedade organizada, a Usiminas e a Fundação São Francisco Xavier estarão presentes no evento aberto ao público para, além de apresentar seu trabalho, realizar cadastros de pessoas com deficiência para possíveis oportunidades profissionais na companhia. “Atualizaremos nosso banco de talentos para futuras vagas nas empresas Usiminas, com foco na inclusão e valorização da diversidade. Além deste dia, é importante lembrar que mantemos um programa permanente para receber currículos em que as pessoas podem se cadastrar em nosso site: www.usiminas.com/pessoas,” lembra a gerente de Treinamento e Seleção da Usiminas, Érica Marques.

A Usiminas participa do Dia V desde sua primeira edição, no ano de 2001. Além desta data, a empresa apoia os colaboradores em ações de voluntariado ao longo de todo ano em diversas frentes.