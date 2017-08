USIMINAS MECÂNICA FARÁ FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE PONTE NO MARANHÃO

A Usiminas Mecânica está em mais uma obra de destaque no país, agora com a fabricação e montagem de vigas em aço para uma nova ponte rodoviária no Maranhão. A construção, sobre o rio Pericumã, terá mais de meio quilômetro de extensão e encurtará a distância de 13 municípios da região da Baixada Maranhense até o terminal portuário de Cujupe, assim como o acesso do interior à capital São Luís. As peças serão fabricadas em Ipatinga e enviadas para o estado nordestino onde também será instalado um canteiro de obras para o serviço de montagem.

Contratada pelo consócio Epeng e FN soldagens, a Usiminas Mecânica é responsável pela engenharia de detalhamento do projeto na parte de estruturas metálicas, fornecimento das bobinas de aço para as camisas dos pilares, fabricação das vigas, transporte e montagem da ponte no local. “Foi um negócio fechado graças à nossa capacidade técnica reconhecida pelo cliente. Somos competitivos neste segmento de pontes, uma vez que conseguimos fabricar praticamente tudo em máquina automática de solda e contamos com a Usiminas no fornecimento do aço. Além disso, apresentamos uma solução completa e mais eficiente para a montagem em relação aos demais concorrentes nessa obra,” destaca o gerente de vendas, Fabio Bomfim Medeiros.

A ponte terá estrutura mista, composta de concreto e aço. As primeiras vigas longarinas serão despachadas pela Fábrica de Ipatinga no mês de janeiro de 2018. “Serão usadas 1.575 toneladas de aço Usiminas, o USI SAC 350, produto de alta resistência mecânica e à corrosão atmosférica. São vigas para 14 vãos de 42 metros de extensão cada, com altura que permite a passagem de embarcações em navegação pelo rio,” detalha o gerente do projeto, Ronaldo Alves de Freitas. Nesta carga de produtos também estão inclusas 400 t de aço em bobinas para as chamadas camisas metálicas das fundações.

A presença da Usiminas Mecânica em mais uma obra de alta complexidade de engenharia vem somar ao seu histórico de construção de grandes pontes sobre rios no Brasil.

GERAÇÃO DE EMPREGOS

A instalação do canteiro de obras ocorrerá a partir de novembro deste ano, com conclusão do serviço previsto para julho de 2018. Para este período, estima-se a geração de 60 postos de trabalho, sendo cerca de 40% deles ocupados por mão-de-obra local. Os demais deverão ser contratados em Ipatinga, agregando à de base da Gerência-Geral de Montagem da Usiminas Mecânica.

OBRA ESPERADA

A ponte sobre o Rio Pericumã é reivindicada há mais de 40 anos para facilitar o acesso desde o município de Central do Maranhão a Bequimão. Com 589 metros de extensão, a nova via possibilitará a redução de até 70 Km do atual trajeto entre as cidades e a capital São Luís.