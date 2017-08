USIMINAS MECÂNICA DOA 200 COMPUTADORES PARA INSTITUIÇÕES DO VALE DO AÇO

A Usiminas Mecânica e o Instituto Cultural Usiminas realizaram a doação de cerca de 200 microcomputadores para 46 instituições beneficentes na região do Vale do Aço. Os equipamentos, disponibilizados pela Usiminas Mecânica, foram entregues oficialmente durante um evento na última quarta-feira, que contou com a presença dos representantes de entidades de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Belo Oriente, Jaguaraçu e Iapu.

Os itens de informática foram viabilizados a partir da atualização dos equipamentos realizada nos últimos meses na empresa e do envolvimento dos empregados na indicação de instituições atuantes em suas respectivas comunidades. “Quando vemos a oportunidade de ajudar é preciso fazer. Temos uma responsabilidade social e queremos manter essa interação com as instituições. Mesmo não estando, ainda, em um cenário econômico favorável, essa ação mostra que podemos atuar em conjunto e contribuir de diversas outras formas,” destacou o diretor-executivo da Usiminas Mecânica, Heitor Takaki.

As doações foram viabilizadas pelo Instituto Cultural Usiminas, que mantem um relacionamento permanente com as diversas iniciativas sociais da região. “Com essa ação, a empresa atua na comunidade fomentando o desenvolvimento social. Não é preciso reinventar a roda, mas estar junto a quem já trabalha neste sentido,” aponta a coordenadora de Desenvolvimento Social da Usiminas, Penélope Portugal.

A contribuição foi destacada como essencial no dia a dia das instituições, conforme conta o presidente da Apae de Ipatinga, Erivalton Martins. “Esses computadores serão muito úteis para nossa sala de informática, espaço que contribui muito para o trabalho de preparação dos alunos para inclusão no mercado de trabalho. É mais uma etapa em nossa parceria histórica com as empresas Usiminas, que hoje já emprega vários de nossos alunos,” comemora.

Ao logo de todo o evento para assinatura dos termos de compromisso entre o Instituto Cultural Usiminas e os recebedores, muitas histórias e motivos para agradecimento foram compartilhados. Para a creche Criança Feliz, de Ipatinga, a doação veio em boa hora. “Recentemente perdemos nosso único computador em um furto. É uma ajuda de suma importância em nosso trabalho, que beneficia os profissionais e as famílias que atendemos,” contou o presidente José Rosa Alves dos Reis.