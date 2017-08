USIMINAS LANÇA CAMPANHA “NOSSO AÇO É VOCÊ”

A nova campanha interna “Nosso aço é você” vem ao encontro da renovação por que passa a companhia, na qual o colaborador é o principal foco e o responsável pela melhoria dos resultados da companhia. A ação, lançada em 14 de agosto deste ano, busca reunir as iniciativas realizadas pela Usiminas para a melhoria do clima organizacional da companhia.

Entre as novidades estão à reestruturação da diretoria de RH, o lançamento do Programa de Oportunidades Profissionais (POP), que incentiva o recrutamento interno, a adição do benefício Aeromédico à lista de serviços médicos já oferecidos pela Usiminas, um programa de desenvolvimento de gestores, o lançamento de novos canais de comunicação: o “Fala ai Supervisor” e o “Fala ai Colaborador”, este último pelo aplicativo Whatsapp, e a revitalização das conversas entre gestores e suas equipes com o lançamento do “Fala ai Gestor”.

“São as pessoas que constroem os resultados e, por isso, vamos investir mais na nossa equipe.” afirma o presidente Sergio Leite em seu vídeo para o lançamento da campanha.

NOVOS CAMINHOS

Os números do 2º trimestre de 2017 representam o novo momento da companhia, após a superação de complexos desafios ao longo dos últimos anos. A Usiminas busca agora reforçar sua posição de protagonista no cenário siderúrgico brasileiro e da América Latina. Para isso, aposta na capacidade e competência de seus colaboradores. Na divulgação dos resultados de abril a junho, a Usiminas apresentou o melhor EBTIDA dos últimos 28 trimestres, alcançando R$ 750 milhões.