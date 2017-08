USIMINAS ESCLARECE ACORDO COM À MUSA

O acordo (Term Sheet Vinculante) para a alteração do contrato de fornecimento de minério de ferro pela Mineração Usiminas (Musa) à Usiminas, aprovado ontem pelo Conselho de Administração da empresa, em nada se assemelha ao Memorando (MOU) assinado pelo ex-diretor-presidente da siderúrgica, segundo informa o comunicado divulgado pela empresa na tarde de hoje (25).

Segundo a nota, o MOU assinado pelo ex-presidente da companhia, em maio de 2016, simplesmente garantia um pagamento fixo à Musa, equivalente ao Ebitda que a mineradora teria deixado de gerar pela redução no volume anual de minério de ferro adquirido pela Usiminas (naquele momento diminuição de 4 milhões de toneladas de minério de ferro para 2,5 milhões de toneladas).

O acordo aprovado na data de ontem por unanimidade pelo Conselho de Administração e pela Diretoria Estatuária contempla, entre outros pontos, a redução do volume de minério que a siderúrgica está obrigada a adquirir (take or pay), de 4,0 milhões de toneladas para 2,3 milhões de toneladas anuais, sem qualquer tipo de contrapartida por parte da companhia. A Musa também deverá cumprir requisitos mínimos de fornecimento de minério de ferro, em linha com as práticas do mercado.