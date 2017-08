USIMINAS E FUNDAÇÃO DOM CABRAL EM PARCERIA PARA DESENVOLVIMENTO DE LIDERANÇAS

Aumentar a competitividade da empresa por meio do desenvolvimento das nossas lideranças. Esse é o objetivo do trabalho que a Usiminas começou a realizar com o apoio da Fundação Dom Cabral (FDC). As diretorias das duas empresas se reuniram na última sexta, 18, na Sede, em Belo Horizonte, para discutirem pontos estratégicos e os próximos passos a serem dados.

A construção conjunta entre Usiminas e Fundação Dom Cabral recebeu o nome de Trilha de Desenvolvimento da Liderança. O lançamento oficial do projeto será no dia 6 de setembro. A novidade é uma das ações voltadas para o desenvolvimento e valorização dos nossos colaboradores sob o conceito Nosso Aço é você.

Durante o encontro, o presidente Sergio Leite ressaltou a importância de fortalecer a liderança para atuar como motor da mudança na Usiminas. “Temos, hoje, 350 líderes, que conduzem o dia a dia da nossa empresa. E para termos muito claro a visão de onde estamos e onde queremos chegar, essa parceria com a Fundação Dom Cabral é extremamente importante. Na reunião que tivemos, foi apresentada uma primeira reflexão sobre o nosso estágio atual, para que possamos dar sequência. É um trabalho que deve seguir pelos próximos três anos”, destaca.

Ainda segundo Sergio, a parceria marca um novo momento na história da empresa. “Nos últimos três anos, a Usiminas viveu momentos muito delicados. Com o trabalho de toda a equipe, conseguimos criar soluções e tivemos um avanço muito significativo. Hoje, podemos dizer que a Usiminas deixa uma estratégia de sobrevivência e entramos numa estratégia de construir o presente e o futuro”, completa.

O presidente da Fundação Dom Cabral, Antônio Batista da Silva Júnior, também participou da conversa. Além de ressaltar a satisfação com o projeto, Antônio salientou a necessidade de adaptação das companhias em função das constantes mudanças demandadas pelo mercado. “Toda empresa tem que ter uma capacidade de transformação e adaptação às intensas transformações que o ambiente externo está colocando. E o fortalecimento do ambiente interno é essencial para lidar com esses desafios que o mercado está apontando. Eu sempre digo que uma organização é do tamanho da cabeça de seus executivos. E esse trabalho tem a perspectiva de ampliar a cultura gerencial do grupo de competentes executivos da Usiminas”, afirma.