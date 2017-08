USIMINAS DESENVOLVE NOVO AÇO PARA MERCADO AUTOMOTIVO

A Usiminas desenvolveu de forma pioneira no Brasil um novo aço para a indústria automotiva, diferenciado por sua alta resistência e características especiais de estiramento de borda e capacidade de flangeamento. O aço Dual Phase 980 HE foi homologado pela Aisin, fabricante japonesa de componentes automotivos no Brasil, no último dia 27 de julho.

O DP 980 HE, com elevada capacidade de expansão de furo, foi criado para atender um segmento industrial em constante inovação. “Nosso desafio foi desenvolver um aço com microestrutura que permitisse expansão de furos em nível de 50%, o que acarreta em grande capacidade de estiramento nas bordas ou flanges sem apresentar trincas”, explica o engenheiro Carlos Augusto Carvalhido, líder do projeto de desenvolvimento que envolveu áreas como Engenharia de Produto, Processo de Laminação a Frio, Pesquisa, Laboratórios de Ensaios Mecânicos e Soluções Usiminas.

PIONEIRISMO NACIONAL

Graças a este trabalho integrado, diferencial de qualidade, tecnologia e inovação, a Usiminas possibilitou a nacionalização deste aço, até então fabricado somente por três siderúrgicas no Japão e uma nos Estados Unidos. Agora, a Usiminas já disponibiliza o DP 980 que deverá estar presente em veículos no trilho de fixação dos bancos, componente fundamental para a segurança das pessoas.

PARCERIA DE AÇO

Durante a reunião para homologação do produto, o gerente-geral de Atendimento ao Cliente, Garantia da Qualidade e Produto da Usiminas, Eduardo Côrtes Sarmento, entregou ao vice-presidente da Aisin no Brasil, Akira Muramatsu, um reconhecimento da Usiminas pela importância da parceria no projeto. O troféu “Parceria de Aço” é destinado a celebrar parcerias sólidas, duradouras e com ganhos múltiplos.