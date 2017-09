USIMINAS CONCLUI IMPORTANTE CONDICIONANTE DA RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA

A Usiminas informou nesta quinta-feira (31), por meio de Fato Relevante, que recebeu a dispensa definitiva da obrigatoriedade de realização da Oferta de Permuta de notas (bonds) por parte dos bancos japoneses e dos debenturistas. No último mês de junho, a Usiminas já havia recebido a mesma dispensa dos bancos brasileiros e do BNDES, que detêm cerca de 70% da dívida da companhia.

Em contrapartida, a Usiminas fará um pagamento aos credores no valor de US$ 90 milhões – correspondente a 50% do saldo do principal em aberto das notas, de forma pro rata – a título de amortização parcial da dívida perante os referidos credores. A companhia também pagará aos credores um waiver fee, usual neste tipo de operação.

A dispensa definitiva altera uma das principais condicionantes dentro do processo de renegociação da dívida da empresa e permite que a Usiminas quite integralmente as notas com vencimento em janeiro de 2018, o que é considerado mais vantajoso pela companhia nas atuais condições de mercado. Anteriormente, a empresa havia assumido o compromisso de pagar 50% do valor das notas em janeiro de 2018 e renegociar os 50% restantes por meio da Oferta de Permuta.

Outras importantes condicionantes do processo de renegociação já foram cumpridas: o aporte de R$1 bilhão por parte dos acionistas e a liberação de R$700 milhões do caixa da Mineração Usiminas (MUSA). “A partir dessa aprovação, a Usiminas encerra um ciclo de renegociação de suas dívidas e ganha mais tranquilidade em seu planejamento, além de passar uma mensagem importante de confiança e solidez ao mercado”, analisa Ronald Seckelmann, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da Usiminas.

A conclusão desse processo reforça o novo momento vivido pela Companhia, após superar uma série de adversidades ao longo dos últimos anos. “Entramos em uma nova fase em que podemos nos concentrar em nossas atividades-fim, buscando construir o nosso planejamento futuro, com foco na sustentabilidade dos bons resultados”, afirma Sergio Leite, presidente da Usiminas.

No último balanço divulgado pela companhia, o EBITDA Ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu R$ 749,9 milhões entre abril e junho de 2017, o melhor resultado em 28 trimestres. “Queremos retomar a posição de protagonista no cenário siderúrgico brasileiro e da América Latina”, conclui o CEO da empresa.

CENÁRIO DE MERCADO

Paralelamente às negociações financeiras, a Usiminas segue com os investimentos na retomada de plantas paralisadas em razão das condições adversas. A siderúrgica já iniciou os trabalhos para o religamento do alto forno 1, em Ipatinga (MG), com previsão de conclusão em abril de 2018, e reiniciou a produção em três plantas da MUSA, em Itatiaiuçu (MG).

SOBRE A USIMINAS

A Usiminas é líder no mercado brasileiro de aços planos e um dos maiores complexos siderúrgicos da América Latina. A companhia conta com unidades industriais e logísticas localizadas em seis estados do país e está presente em toda a cadeia siderúrgica – da extração do minério, passando pela produção de aço até sua transformação em produtos e bens de capital customizados para o mercado. Possui, hoje, o maior e mais inovador Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em siderurgia da América Latina. O avanço registrado pela siderúrgica nos últimos anos garante inovação, tecnologia e qualidade em todas as linhas de produção, e permite à empresa oferecer ao mercado um portfólio diversificado, com destaque para produtos e serviços de alto valor agregado. Por sua gestão ambiental, a Usiminas foi a segunda siderúrgica do mundo certificada com a ISO14001, gerando maior produtividade com menor consumo. A companhia contribui ainda para o desenvolvimento das comunidades onde atua, por meio do Instituto Cultural Usiminas e da Fundação São Francisco Xavier, oferecendo projetos nas áreas de saúde, educação e cultura. As ações da Usiminas são negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque (ADR nível I) e Madri.