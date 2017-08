TRIBUTO AO LINKIN PARK NO GARAJÃO

O espaço cultural Garajão promove neste sábado (5), a partir das 21h, um tributo ao artista norte-americano Chester Bennington, ex-vocalista da banda Linkin Park, que faleceu no último 20 de julho, vítima de suicídio. À noite na casa ainda terá o som autoral da Elízia, grupo de rock alternativo criado em janeiro de 2014, em Belo Horizonte.

O tributo a Chester e ao Linkin Park ficará por conta da Meteora, também de BH. No repertório, clássicos da banda californiana que marcaram uma geração, como “Numb”, “Faint” e “Papercut”. “Nossa proposta é levar aos fãs do Linkin Park o melhor de sua música e seus shows, sempre repletos de energia e empolgação”, diz o guitarrista da Meteora, Antônio Carlos, o “Presi”.

A banda ainda tem os vocalistas Lucas Neves e Rafael Dinnamarque, o baterista Bruno “Custela” e o baixista Felipe Valente.

ELÍZIA

Já a Elízia é uma banda de rock alternativo formada por Ana Sarmento (vocal), Rodrigo Nueva (guitarra), Gustavo Silva (baixo) e André Figueiredo (bateria). O grupo possui dois discos lançados, “(des)construir” (2014) e “efêmero” (2016), além de quatro videoclipes.

Com duas turnês bem sucedidas, a banda se apresentou por diversas cidades e festivais de Minas Gerais, chegando a ter o seu último trabalho veiculado em grandes portais nacionais de música.

Em pouco tempo, a Elízia se firmou como um dos nomes mais atuantes na cena independente de rock em BH, sendo apontada como uma das revelações de 2015 e aposta para 2016 pelo site “Audiograma” e, ainda, uma das bandas indicadas em 2016 pela página “A Cena Brasileira”.

SERVIÇO

Ingressos antecipados para os shows deste sábado estão à venda nas lojas Kim & Kris e Tenda, no Centro de Ipatinga. Também podem ser adquiridos no Barteco, no Centro Comercial do Cariru. Já no Shopping Vale do Aço, estão disponíveis na Chilli Beans. Em Coronel Fabriciano, podem ser comprados na Kahuna Tatoo e Body Piercing, no Centro.