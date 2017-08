TREINÃO SOLIDÁRIO MOVIMENTA FABRICIANO E CARATINGA

Será realizado nesta quarta-feira (30), em Fabriciano e Caratinga, o Treinão Solidário, que tem como objetivo sensibilizar a comunidade para arrecadação de fundos para o tratamento de câncer da fabricianense Anamélia Azevedo, 36 anos, que luta há um ano e meio contra a doença.

A Prefeitura de Coronel Fabriciano apoia o evento na cidade, que é realizado pelo Studio Rua Move. A concentração será as 19h30 no Studio, localizado na Avenida Jesus Rodrigues Valente, n° 393, Bairro Belvedere. No local, haverá aquecimento e, após, os participantes vão caminhar e correr um percurso de 2,5 km. Para os atletas mais animados, os profissionais do Studio farão o percurso 4 vezes, totalizando 10km de atividade.

As inscrições serão feitas no horário do evento e custam R$ 40,00. Todo o dinheiro arrecadado será doado para a fabricianense. Os organizadores têm expectativa de receber 200 pessoas e, as 120 primeiras, receberão brindes dos apoiadores.

A caminhada/corrida terá o seguinte trajeto: segue em direção às ruas Professora Dona Lilica Albeni, Araruama, Guarapari, Avenida José de Ávila Barros, Avenida 5, sentido Distrito Industrial e retorna para o ponto de partida.

Concomitantemente ao evento de Fabriciano, as academias RockSport e a BodySport, de Caratinga, vão realizar o Treinão Solidário na cidade. O evento também será quarta, 30, as 19h30 na Praça da Estação no centro de Caratinga. As inscrições custam R$20,00 e serão realizadas no local e horário do evento. Neste percurso, os participantes podem caminhar por 3km, 5km e 7km.

SERVIÇO

Quem tiver interesse em fazer doação para o tratamento da paciente podem procurar as academias organizadoras. Para outras informações, ligue (31) 3846-0505, em Fabriciano e (33) 3322-2179, em Caratinga.