TÉCNICOS DO JUDÔ DA USIPA SÃO CONVOCADOS PARA TREINAR EQUIPE MINEIRA

Os treinadores Helvimar Rocha e Rodrigo Góis da equipe Usipa/Pitágoras/Gasmig/Consul/Daido foram convocados pela Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (Feemg) a comandarem as equipes do Módulo I e II nos Jogos Escolares da Juventude. A fase nacional do Módulo I será disputada em Curitiba, de 10 a 16 de setembro e a do Módulo II acontece em Brasília, entre os dias 16 e 19 de novembro.

Rodrigo Góis foi convocado a comandar a equipe do Módulo I – Masculino, que reúne os atletas campeões dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) nas categorias de 12 a 14 anos, entre os medalhistas de ouro estão os usipenses Enzo Gabriel (Ligeiro), Fabrício Pereira (Super Ligeiro) e Igor Ferreira (Médio).

O coordenador do departamento de Judô da Usipa, Helvimar Rocha, foi convocado para comandar a equipe mineira do Módulo II – Feminino, que envolve atletas de 15 a 17 anos, entre elas as atletas tricolores Melissa Duarte (Meio Leve) e Emily Mare (Pesado), campeãs em suas categorias.

“O recebimento da notícia de uma convocação é muito importante. É o reconhecimento do nosso trabalho. A competição dos Jogos Escolares envolve muita gente, então é importante para a Usipa, enquanto clube formador de atletas, estar presente e evidenciar o trabalho desenvolvido”, destaca Hevilmar.

Os Jogos Escolares da Juventude é a fase nacional do JEMG. Classificam-se para a competição os atletas campeões em cada categoria na etapa estadual.

Os vencedores dos JEJ representarão o Brasil no Giminasiade, etapa internacional dos Jogos Escolares.

PROJETO JUDÔ CAMINHO SUAVE

Os atletas da Usipa fazem parte do Projeto Judô Caminho Suave Ano I, aprovado na Lei de Incentivo ao Esporte do Governo de Minas Gerais e patrocinado pela Consul, Daido, Usiminas e Gasmig por meio da renúncia fiscal do ICMS.